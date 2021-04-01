陸製造業PMI 攀三個月高點

受到春節後的企業加快恢復生產，帶來製造業景氣回升，大陸國家統計局昨（31）日公布，3月官方製造業PMI超預期升至51.9的三個月高點，且已連續13個月位於榮枯線50之上，代表經濟總體延續擴張態勢。

此外，非製造業PMI為56.3%，較上個月大幅上升4.9個百分點。

路透報導，分析師認為，3月官方製造業PMI超預期升至三個月高位，代表經濟恢復的動力在增強，不過原材料、人力和物流等要素成本上升等企業面臨的問題仍值得關注。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，春節過後，企業生產加快恢復，3月製造業景氣明顯回升。

但趙慶河指出，受國際大宗商品價格持續高位運行等影響，3月主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為69.4和59.8，高於上月2.7和1.3個點。

趙慶河提到，有調查企業反映，受境外疫情反復及國際經貿不暢等因素影響，近期部分進口原材料供應不足，價格上漲明顯，交貨週期延長。

從行業情況看，石油加工煤炭及其他燃料加工、化學纖維及橡膠塑膠製品、通用設備、專用設備等行業原材料購進價格指數高於75，化學原料及化學製品、黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工等行業出廠價格指數高於70，相關行業價格承壓有所加大。

中金公司固定收益研究員陳健恒認為，整體來看，3月PMI資料季節性改善，但企業經營預期惡化，反映在上游漲價的情況下企業經營壓力可能在加大。

陳健恒指出，PMI回升與大陸新冠疫苗在2到3月的普及、服務業的解封有很大關係，但服務業的解封帶來的一次性的需求回升或將被信貸驅動的週期下滑對沖掉，隨著近期廣義流動性開始回落，景氣回落的幅度或將加大，預計第2季PPI和PMI都會開始出現回落，邊際上利多債券。