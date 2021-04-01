聽新聞
test
0:00 / 0:00

突破封鎖 華為去年獲利逆勢增

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導
華為輪值董事長胡厚崑 （網路照片）
華為輪值董事長胡厚崑 （網路照片）

華為昨（31）日發布財報，在美國封殺下，營收及獲利仍逆勢成長，但華為輪值董事長胡厚崑坦言，因晶片短缺導致去年手機業績下滑，包含手機在內的消費者業務營收沒有達到預期。

每日經濟新聞報導，華為去年財報營收人民幣8,914億元（約新台幣3.8兆元），年增3.8%，獲利人民幣646億元（約新台幣2,777億元），年增3.2%。

華為去年業績穩定成長，但現金人民幣352億元，年減61.5%，胡厚崑透露現金大減主因是研發及物料儲備。

在美國實體清單、禁令、新冠疫情等多重因素的影響之下，2020年對華為來說是最艱難的一年，外界甚至傳出華為轉行要養豬，胡厚崑強烈否認，他強調，華為不畏艱難，依然堅持以創新的ICT技術持續為客戶創造價值，助力全球科技抗疫、經濟發展和社會進步，改善經營質量，全年經營業績基本達到預期。

胡厚崑表示，去年消費者業務增速沒有達到預期，之前華為的終端業務一直高歌猛進，而去年因供應問題，手機銷售下滑，但除手機之外的終端增65%，部分抵消手機影響。

由於供應形勢未明朗，手機業務的未來還不確定，但是華為計畫中的旗艦機型依然會推出。

從區域來看，華為去年在大陸收入占全球65%，比率最高，年增15個百分點。胡厚崑表示，今年對於來自於大陸以外地區的收入是做樂觀預期的，並相信華為系列的手機依然會保持市場領先者的地位。

華為在智慧汽車行業有很大的發揮空間，胡厚崑表示，華為作為智慧汽車部件供應商的定位不變，相信華為所掌握的ICT技術，在未來智慧電動車的幾個關鍵的子領域，都能做出有競爭力的產品。包括車聯網、車雲，還有智慧駕駛、電源管理等。

談到晶片問題，路透報導，胡厚崑回應，華為旗下的海思有很強的設計能力，過去一年海思參與全球半導體產業鏈的合作模式中。基於全球合作模式的產業鏈形式，應該成為半導體產業鏈發展的主流。

他強調，華為在過去兩年內投入了很多現金，以滿足客戶需要。在晶片供應方面，華為滿足客戶的需要沒有問題。但華為的定位還是一個ICT系統設備的供應商。

華為 手機 新台幣

延伸閱讀

中國車用晶片短缺衝擊產能 估Q3才能達供需平衡

新南向推動工作委員會今成立 首推越南與菲律賓

華為中興設備禁購令有漏洞 美FCC委員籲防堵

中國「國產」作業系統宣布成功打破Windows壟斷 全球裝機量超越100萬

相關新聞

突破封鎖 華為去年獲利逆勢增

華為昨（31）日發布財報，在美國封殺下，營收及獲利仍逆勢成長，但華為輪值董事長胡厚崑坦言，因晶片短缺導致去年手機業績下滑...

A股第1季封關 三大指數集體下挫

A股今年第1季封關，1月1日至3月31日，上證指數下跌0.9%，深證成指下跌4.78%，創業板指下跌7%。

3月製造業PMI升到51.9% 優於預期

大陸國家統計局3月31日公布，3月份，中國大陸製造業採購經理指數（PMI）為51.9%，高於上月1.3個百分點，優於預期...

陸一線城市財富自由 最少要1900萬

胡潤研究院3月31日發布的「2021胡潤財富自由門檻」顯示，大陸一線城市入門級財富自由門檻為1,900萬元（人民幣，下同...

國際大數據交易所成立 北京數據交易系統上線

為推動數據要素市場化配置和數字經濟高質量發展，31日，北京國際大數據交易所成立，北京數據交易系統同日上線。

台商二代做公益 也為台青開路

隨著「世界自閉症關注日」的臨近，賓聯汽車集團董事長、台商二代鄒賢在微信朋友圈預告一場由其發起、關愛「星星的孩子」的公益活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。