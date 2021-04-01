3月新房找房 鄭州熱度最旺

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
58同城、安居客發布2021年「3月國民安居指數報告」顯示，3月份大陸新房找房熱度環比上漲36.7%。圖為山西太原房地產售樓部民眾挑選商品房。（中新社資料照）
58同城、安居客發布2021年「3月國民安居指數報告」顯示，3月份大陸新房找房熱度環比上漲36.7%。圖為山西太原房地產售樓部民眾挑選商品房。（中新社資料照）

58同城、安居客31日發布2021年「3月國民安居指數報告」顯示，受2月份春節低谷拉低基數等影響，3月份中國大陸新房找房熱度環比上漲36.7%，不過，當月重點城市房價總體穩定，新房在線均價環比出現小幅下跌。　　

中新社報導，報告指出，3月中國大陸各地新房找房熱度有明顯上升，全大陸整體找房熱度環比上漲36.7%。其中，一線城市找房熱度環比上漲39.6%，二線城市找房熱度環比上漲42.2%，三四線城市的找房熱度上漲32.0%。

找房活躍度排行前六位的城市分別為鄭州、昆山、呼和浩特、貴陽、佛山和南寧。其中，鄭州找房熱度環比上漲51.8%。

儘管需求快速恢復，但當月重點城市房價總體平穩。新房均價環比小跌。報告顯示，3月份，67個城市新房在線均價為每平方公尺16282元（人民幣，下同），環比下跌0.67%，67城中有29城新房在線均價環比上漲。

二手房價小幅上漲。報告顯示，3月份，大陸67個主要城市二手房掛牌均價為每平方公尺16082元，環比上漲0.44%，67城中有46城二手房掛牌價環比上漲。其中，北京、深圳、上海二手房掛牌均價穩定在每平方公尺5萬元以上。

未來預期的購房者信心指數小幅回落。58同城、安居客購房者行為信心指數顯示，3月份購房者信心指數為116.0，環比下跌1.3%。經紀人信心指數同樣走低。2021年3月經紀人信心指數為112.6，環比下跌1.0%。　　58安居客房產研究院分院院長張波指出，3月份，大陸房地產市場調控依然保持高壓，尤其是金融側調控的收緊對市場熱度影響較大，因此相比於今年1月和2月份，房價下降的城市數量增多，不少城市二手房市場熱度也停止上行。

張波認為，一季度末樓市整體降溫的態勢預計會延續到二季度，嚴查首付資金、樓市調控「打補丁」以及對二手房價格強化監管等措施將在四月份延續。

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