不再能賺快錢 房企開發、經營並重

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸龍頭房企萬科董事會主席郁亮31日在萬科2020年度業績推介會上表示，房地產業已經進入「管理紅利時代」，房地產行業邏輯變了，不再能賺大錢，快錢；但還是可以賺慢錢、長錢和老實錢。

中新社報導，30日晚間，萬科公布了一份相對穩健的2020年經營業績。去年，萬科實現營業收入4191.1億元（人民幣，下同），歸屬於上市公司股東的淨利潤415.2億元，同比分別增長13.9%和6.8%；開發經營業務實現合同銷售金額7041.5億元，同比增長11.6%。

受到新冠疫情等因素影響，去年大陸多家房企利潤下滑，其中不乏碧桂園等龍頭房企。2020年下半年以來，官方推出包括重點房企融資管理新規（三道紅線）、房地產貸款集中度政策、重點城市供地「雙集中」等一系列重磅政策。

郁亮認為，這一系列政策的推出，標誌著行業明確進入「管理紅利時代」。房屋回歸居住屬性，房地產回歸實業屬性，已成為明確、清晰的趨勢。

回歸實業屬性，意味著房地產行業回報水平將逐漸向社會平均水平靠攏，意味著房地產要從開發為主轉向開發與經營並重。住房將愈來愈像耐用消費品，開發業務將愈來愈像製造業，經營業務將愈來愈像服務業。房企不能再靠囤積原材料、賺土地升值的錢了，也不能再靠加槓桿賺金融槓桿的錢。未來的競爭會更加全面和激烈。

萬科集團總裁、首席執行官祝九勝當日表示，房企需要跟上城市發展的腳步，從傳統的開發業務轉向開發與經營並重。根據萬科2020年報，目前除了傳統的開發業務和物業服務，萬科在物流、商業、長租公寓等多個領域的業務轉型已見成效。

房地產 疫情

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