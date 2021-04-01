廣交會 將辦44場雲推介

據廣交會新聞中心31日通報，定於4月15日至24日在網上舉辦的第129屆廣交會，將面向印尼、泰國、馬來西亞、紐西蘭、澳洲、韓國、美國等32個國家共舉辦雲推介系列活動44場。

中新社報導，這將是廣交會連續第三次採用線上形式。本屆廣交會展覽題材與上屆保持基本一致，出口展按16大類商品設50個展區，進口展設6大題材。

本屆廣交會將舉辦「雲簽約」和「雲對接」等系列活動。其中，「雲簽約」活動將有美國、俄羅斯、印尼、巴西等國家的10家工商機構、大型跨國採購企業、行業協會、會展企業和商旅機構，與廣交會簽訂合作協議，加入廣交會全球合作夥伴計畫；「雲對接」活動將邀請印尼長友集團、俄羅斯X5零售集團和美國克羅格公司舉辦線上採購專場，直接對接中國大陸重點產業的參展企業。

第129屆廣交會首場雲推介活動3月30日連線紐西蘭。紐西蘭採購商代表索爾茲伯里表示，中國大陸製造業發達，廣交會展館宏偉、展品種類豐富，令人目不暇接。他鼓勵紐西蘭商家積極把握巨大的中國大陸商機。 廣交會全球採購商教育培訓活動也隨之開啟，計畫組織開展超過300場培訓。