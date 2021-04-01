廣交會 將辦44場雲推介

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

據廣交會新聞中心31日通報，定於4月15日至24日在網上舉辦的第129屆廣交會，將面向印尼、泰國、馬來西亞、紐西蘭、澳洲、韓國、美國等32個國家共舉辦雲推介系列活動44場。

中新社報導，這將是廣交會連續第三次採用線上形式。本屆廣交會展覽題材與上屆保持基本一致，出口展按16大類商品設50個展區，進口展設6大題材。

本屆廣交會將舉辦「雲簽約」和「雲對接」等系列活動。其中，「雲簽約」活動將有美國、俄羅斯、印尼、巴西等國家的10家工商機構、大型跨國採購企業、行業協會、會展企業和商旅機構，與廣交會簽訂合作協議，加入廣交會全球合作夥伴計畫；「雲對接」活動將邀請印尼長友集團、俄羅斯X5零售集團和美國克羅格公司舉辦線上採購專場，直接對接中國大陸重點產業的參展企業。

第129屆廣交會首場雲推介活動3月30日連線紐西蘭。紐西蘭採購商代表索爾茲伯里表示，中國大陸製造業發達，廣交會展館宏偉、展品種類豐富，令人目不暇接。他鼓勵紐西蘭商家積極把握巨大的中國大陸商機。　　廣交會全球採購商教育培訓活動也隨之開啟，計畫組織開展超過300場培訓。

紐西蘭 印尼

延伸閱讀

印尼女子持槍企圖攻擊國家警察總部 當場遭擊斃

62人全數罹難…印尼三佛齊航空空難 尋獲座艙語音紀錄器

衛星空拍的石油大爆炸：印尼巴隆岸煉油廠大火

印尼加強與日本安全合作 堅拒與中國協商海域

相關新聞

突破封鎖 華為去年獲利逆勢增

華為昨（31）日發布財報，在美國封殺下，營收及獲利仍逆勢成長，但華為輪值董事長胡厚崑坦言，因晶片短缺導致去年手機業績下滑...

A股第1季封關 三大指數集體下挫

A股今年第1季封關，1月1日至3月31日，上證指數下跌0.9%，深證成指下跌4.78%，創業板指下跌7%。

3月製造業PMI升到51.9% 優於預期

大陸國家統計局3月31日公布，3月份，中國大陸製造業採購經理指數（PMI）為51.9%，高於上月1.3個百分點，優於預期...

陸一線城市財富自由 最少要1900萬

胡潤研究院3月31日發布的「2021胡潤財富自由門檻」顯示，大陸一線城市入門級財富自由門檻為1,900萬元（人民幣，下同...

國際大數據交易所成立 北京數據交易系統上線

為推動數據要素市場化配置和數字經濟高質量發展，31日，北京國際大數據交易所成立，北京數據交易系統同日上線。

台商二代做公益 也為台青開路

隨著「世界自閉症關注日」的臨近，賓聯汽車集團董事長、台商二代鄒賢在微信朋友圈預告一場由其發起、關愛「星星的孩子」的公益活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。