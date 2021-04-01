台商二代做公益 也為台青開路

隨著「世界自閉症關注日」的臨近，賓聯汽車集團董事長、台商二代鄒賢在微信朋友圈預告一場由其發起、關愛「星星的孩子」的公益活動，傳遞愛與溫暖，的這一善舉已堅持6年。

中新社報導，在福州打拚達16年，鄒賢說，「父親走後，我總是盡我所能做公益，多做些力所能及的事情。」2008年汶川地震後，鄒賢的父親鄒文義向震區捐出40萬元人民幣，這舉動一直烙刻在鄒賢記憶裡，愛心的種子自此於鄒賢心中種下。

「父親當年決定回福建發展，是因為祖籍是福建。」鄒賢說，如今有能力了，更要力所能及回饋當地。多年來，鄒賢常組織公司職員到養老院、孤兒院做公益，他總是積極參與，親力親為。去年新冠肺炎疫情爆發時，忙著復工的鄒賢想方設法為一線醫護人員籌集了價值50萬元的防護物資。

1992年，鄒文義到福州投資建廠，在「幾乎沒有汽車維修行業」的福州開創出一番天地。2005年，鄒賢來福州協助父親打理生意。從汽車維修拓展到汽車銷售，父子倆協力將賓聯汽車集團的事業版圖一步步擴大。

2017年鄒文義離世後，鄒賢接棒，現於福州、泉州兩地經營5家汽車修理門店。除了做大做強父親傾注半生的事業，鄒賢不忘父親交代的一件事，「幫助更多台灣鄉親來到大陸看一看」。

為創造機會讓更多台灣青年實地感受大陸發展，賓聯汽車集團2017年起實施暑期實習計畫，招募台灣青年免費來榕實習。鄒賢表示，許多台灣青年來到福州後都很訝異，他們沒想到這有這麼好的發展環境。去年，暑期實習計畫受疫情影響而暫停。但鄒賢表示，未來一定會重啟並延續下去，讓更多台灣青年踏上「登陸」之旅。

鄒賢現正籌建一個兩岸汽車創業基地，希望引入台灣青年到福建從事汽車創意工作。他透露，為落實這一想法，他已籌備三年有餘；待疫情結束，兩岸汽車人才的交流就可以啟動。