3月製造業PMI升到51.9% 優於預期

大陸國家統計局3月31日公布，3月份，中國大陸製造業採購經理指數（PMI）為51.9%，高於上月1.3個百分點，優於預期。其中，進口指數為近年高點。

中新社報導，大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，春節過後，企業生產加快恢復，3月份製造業景氣明顯回升。在調查的21個行業中，有17個行業PMI位於榮枯線以上，景氣面較上月有所擴大。

從供需兩端看，生產指數和新訂單指數分別為53.9%和53.6%，高於上月2.0和2.1個百分點，表明製造業生產和需求擴張步伐有所加快。

進出口也重返景氣區間。春節過後，大陸市場產需加快釋放，加之世界主要經濟體經濟繼續復甦，本月新出口訂單指數和進口指數分別為51.2%和51.1%，高於上月2.4和1.5個百分點，其中進口指數升至近年高點。

3月份，大、中、小型企業PMI為52.7%、51.6%和50.4%，分別高於上月0.5、2.0和2.1個百分點，不同規模企業生產經營狀況均有所改善。小型企業雖然景氣水平低於大、中型企業，但生產經營活動預期指數升至58.4%，表明小型企業對近期市場發展信心有所增強。

重點行業中，高技術製造業和裝備製造業PMI分別為53.9%和52.9%，高於製造業總體2.0和1.0個百分點，新動能對製造業發展的引領作用持續顯現。

值得注意的是，價格指數也升至近年高點。趙慶河說，受國際大宗商品價格持續高位運行等影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為69.4%和59.8%，高於上月2.7和1.3個百分點，部分行業價格承壓加大。