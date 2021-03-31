聽新聞
test
0:00 / 0:00

人民幣兌美元中間價 連貶6個交易日至四個月低點

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
人民幣。 圖／聯合報系資料照片
人民幣。 圖／聯合報系資料照片

人民幣兌美元中間價31日貶值72個基點，自上周以來已連貶6個交易日，創2020年12月以來新低。瑞銀認為，近期美元表現強勢，讓人民幣等非美元承壓，預測未來3個月人民幣兌美元匯率在6.4至6.6區間震盪。

券商中國報導，自2020年12月以來，在岸人民幣最高達6.4236，四個月時間，10萬美元已升值約1.4萬元。

人民幣兌美元中間價31日貶值72個基點，報6.5713，自上周以來已連貶6個交易日，創2020年12月以來新低。在岸市場人民幣兌美元收升，結束八連跌，3月在岸市場人民幣兌美元收貶1.5%，創2019年8月以來最大月度跌幅，並結束九個月連升。

美元指數近期走高，國海證券分析師李浩則判斷，美元有望進入中期上行的階段。中金公司王漢峰團隊也認為，從基本面、政策面和交易層面來看，美元指數的支撐因素可能很難在短期被逆轉，不排除短期仍有支撐，去年11月美國疫情再度升級前的94-95可以作為一個短期參照。

瑞銀認為，近期美元表現強勢，讓人民幣等非美元承壓。預測未來3個月人民幣兌美元匯率在6.4至6.6區間震盪。

儘管近期人民幣匯率跌幅有所擴大，但是如果橫向比較的話，人民幣仍表現偏強。今年年內至今，人民幣下跌約0.36%，而同期美元指數上行超過3.2%，日圓則累跌逾5.7%。

目前各大機構預計，美債收益率和美元仍將同步攀升，年內10年期美債收益率將觸及2%，而美元指數目前可能上攻94，人民幣兌美元走強的態勢可能暫歇。

江海證券首席經濟學家屈慶認為，4月中旬將是大陸貨幣政策的下一個觀察窗口。因為4月和5月是傳統的繳稅大月，隨著4月中旬稅期臨近，加上4月起利率債供給壓力也將明顯上升，基礎貨幣的缺口將逐步出現，屆時人行如何對沖，成為觀察貨幣政策基調是否發生微調的窗口。

他表示，在4月中旬前，季末財政存款投放加上季初資金需求明顯減弱，流動性環境整體而言有望維持寬鬆，對債市而言仍是相對友好的時間窗口。

人民幣 疫情

延伸閱讀

美元指數突破93美債收益率漲瘋 人民幣兌美元漲勢歇

價值股錢景亮 法人愛

價值型股 專家喊買

聯發科股價 上看1,150元

相關新聞

A股第1季封關 三大指數集體下挫

A股今年第1季封關，1月1日至3月31日，上證指數下跌0.9%，深證成指下跌4.78%，創業板指下跌7%。

人民幣兌美元中間價 連貶6個交易日至四個月低點

人民幣兌美元中間價31日貶值72個基點，自上周以來已連貶6個交易日，創2020年12月以來新低。瑞銀認為，近期美元表現強...

陸國務院：調整階段性政策不搞「急轉彎」

大陸國務院總理李克強31日主持召開國務院常務會議，表示今年在調整一些階段性政策的同時，不搞「急轉彎」，採取對沖措施幫助市...

小米搶攻智能電動車生產 是雷軍口中「讓豬飛起」的產業風口嗎

小米創辦人雷軍曾說過一句名言：站在風口上，豬都能飛起來。智能電動汽車顯然已成為雷軍眼中下一個產業風口。傳聞多時也被小米否認多次的「小米造車」，30日終於被證實了。

鴻海工業富聯：獨家供貨全球筆電5G模組 市占率100%

鴻海集團在A股上市的工業富聯副董事長、總經理鄭弘孟31日表示，工業富聯在全球筆記型電腦製造上獨家供貨5G模組，佔據100...

華為董座胡厚崑否認養豬 將堅持發展ICT

華為31日透過直播發布去年全年財報，受業績增長速度放緩，但基本實現經營預期，淨利潤人民幣646億元（新台幣2,777億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。