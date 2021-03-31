人民幣兌美元中間價 連貶6個交易日至四個月低點

人民幣兌美元中間價31日貶值72個基點，自上周以來已連貶6個交易日，創2020年12月以來新低。瑞銀認為，近期美元表現強勢，讓人民幣等非美元承壓，預測未來3個月人民幣兌美元匯率在6.4至6.6區間震盪。

券商中國報導，自2020年12月以來，在岸人民幣最高達6.4236，四個月時間，10萬美元已升值約1.4萬元。

人民幣兌美元中間價31日貶值72個基點，報6.5713，自上周以來已連貶6個交易日，創2020年12月以來新低。在岸市場人民幣兌美元收升，結束八連跌，3月在岸市場人民幣兌美元收貶1.5%，創2019年8月以來最大月度跌幅，並結束九個月連升。

美元指數近期走高，國海證券分析師李浩則判斷，美元有望進入中期上行的階段。中金公司王漢峰團隊也認為，從基本面、政策面和交易層面來看，美元指數的支撐因素可能很難在短期被逆轉，不排除短期仍有支撐，去年11月美國疫情再度升級前的94-95可以作為一個短期參照。

瑞銀認為，近期美元表現強勢，讓人民幣等非美元承壓。預測未來3個月人民幣兌美元匯率在6.4至6.6區間震盪。

儘管近期人民幣匯率跌幅有所擴大，但是如果橫向比較的話，人民幣仍表現偏強。今年年內至今，人民幣下跌約0.36%，而同期美元指數上行超過3.2%，日圓則累跌逾5.7%。

目前各大機構預計，美債收益率和美元仍將同步攀升，年內10年期美債收益率將觸及2%，而美元指數目前可能上攻94，人民幣兌美元走強的態勢可能暫歇。

江海證券首席經濟學家屈慶認為，4月中旬將是大陸貨幣政策的下一個觀察窗口。因為4月和5月是傳統的繳稅大月，隨著4月中旬稅期臨近，加上4月起利率債供給壓力也將明顯上升，基礎貨幣的缺口將逐步出現，屆時人行如何對沖，成為觀察貨幣政策基調是否發生微調的窗口。

他表示，在4月中旬前，季末財政存款投放加上季初資金需求明顯減弱，流動性環境整體而言有望維持寬鬆，對債市而言仍是相對友好的時間窗口。