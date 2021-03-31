陸國務院：調整階段性政策不搞「急轉彎」

大陸國務院總理李克強31日主持召開國務院常務會議，表示今年在調整一些階段性政策的同時，不搞「急轉彎」，採取對沖措施幫助市場主體恢復元氣，鞏固經濟恢復基礎。會議並確定進一步支持小微企業、個體工商戶和先進製造業的稅收優惠政策。

中國政府網披露，稅收優惠政策包括加大小微企業所得稅優惠力度，並將個體工商戶納入優惠政策範圍，從今年1月1日起至明年底，對小微企業和個體工商戶年應納稅所得額不到人民幣100萬元部分，在現行優惠政策基礎上，再減半徵收所得稅，進一步降低實際稅負。

其次是從今年4月1日起至明年底，將小微企業、個體工商戶等小規模納稅人增值稅起徵點，由現行月銷售額人民幣10萬元提高到15萬元。三是從今年4月1日起，將運輸設備、電氣機械、儀器儀表、醫藥、化學纖維等製造業企業納入先進製造業企業增值稅留抵退稅政策範圍，實行按月全額退還增量留抵稅額。

會議指出，上述政策加上已推出的稅收優惠政策，預計全年新增減稅超過人民幣5,500億元。

會議強調，在落實減稅政策的同時，要有序合理壓減非稅收入，防止各種名目亂收費增加企業負擔。會議要求，要多用公平普惠的政策和改革，使市場主體更大受益，提升活躍度。同時引導地方利用財政收入恢復性增長，合理降低政府槓桿率，防止盲目鋪新攤子，增強財政可持續性。

在支持擴大內需方面，會議表示要清理違規設置的二手車遷入限制，合理放寬旅遊民宿等市場准入。