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A股第1季封關 三大指數集體下挫

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
A股市場3月震盪調整，交投情緒低迷。中新社資料照片
A股市場3月震盪調整，交投情緒低迷。中新社資料照片

A股今年第1季封關，1月1日至3月31日，上證指數下跌0.9%，深證成指下跌4.78%，創業板指下跌7%。

機構認為，3月市場整體回檔，預計4月市場情緒可能將趨向於緩和，最壞時間可能已經過去。

第一財經報導，A股市場3月震盪調整，交投情緒低迷，在3月23個交易日中，上證指數有10天上漲，期間整體下跌1.91%；深證成指有13天上漲，期間整體下跌5.02%；創業板指期間整體下跌5.34%

此外，在3月23個交易日裡，滬深兩市成交額均未破人民幣兆元。

對於市場走勢，新時代證券認為，近期股市的估值調整可能已經比較充分，存在技術性反彈的內在訴求，4月提供一個非常有利於反彈的時間窗口。由於基數效應的影響，年初的各類宏觀和盈利數據可能會有比去年同期非常大的增長，很多數據無法完全通過剔除基數來觀察，所以投資人對經濟未來趨勢的年度判斷可能會有一段時間非常混亂。

由混亂走向清晰可能要第2季中後段，反彈要想轉變為趨勢性突破，需要觀察第2季中後段的經濟狀況。

華金證券預計，4月市場情緒可能將趨向於緩和，最壞時間可能已經過去。行業配置上建議風格再平衡；同時依舊建議重視港股投資機會。

開源證券認為，4月開始將迎來2020年報、今年第1季報密集披露期，是驗證景氣的重要時點。太平洋證券指出，短期市場在沒有實質性利空事件之前，下行空間有限，A股將在未來兩周一季報靚麗業績下呈現反彈修復。但由於估值（情緒）壓制、贖回壓力在反彈階段可能更大，由此大盤指數修復空間仍相對保守，核心仍在結構上。

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