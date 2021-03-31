華為董座胡厚崑否認養豬 將堅持發展ICT

華為31日透過直播發布去年全年財報，受業績增長速度放緩，但基本實現經營預期，淨利潤人民幣646億元（新台幣2,777億元），年增3.2%。

全年收入為人民幣8,914億元（新台幣3.8兆元），年增3.8%，

華爾街見聞報報導，華為輪值董事長胡厚崑表示，去年的財務結果符合預期，經營穩健，現金流健康。

根據經過畢馬威審計過的財報，華為去年全年營收和利潤符合先前的「微幅增長」預期，華為將此歸功於去年上半年創紀錄的5G基地台訂單和強勁手機銷售。

其中華為消費者業務去年收入人民幣4,829億元，年增3.3%。

胡厚崑表示，華為不畏艱難，依然堅持以創新的ICT技術持續為客戶創造價值，助力全球科技抗疫、經濟發展和社會進步，改善經營品質，全年經營業績基本達到預期，華為將繼續與客戶及夥伴開放合作，推動社會、經濟與環境的可持續發展。

胡厚崑在發布會上否認「養豬」等華為將新增業務傳聞，強調華為的業務方向沒有改變，華為未來的業務方向仍然是聚焦ICT基礎設施。

胡厚崑指出，疫情加速企業數位化進程，預計將加速企業上雲提前1至3年，到2025年全球97%的大企業會部署人工智慧。