華為去年獲利主要來自5G 大陸收入占65%

華為今（31）日發布2020年財報，營收人民幣8,914億元（約新台幣3.8兆元），年增3.8%，獲利人民幣646億元（約新台幣2,777億元），年增3.2%。公司將此歸功於去年上半年創紀錄的5G基站訂單。

每日經濟新聞報導，財報顯示，華為去年業績穩健增長，經營活動現金流352人民幣億元，年減61.5%。華為輪值董事長胡厚崑表示，2020年華為整體經營穩健，財務結構符合預期。

在美國實體清單、禁令、新冠疫情等多重因素的影響之下，對於華為來說，2020年是最艱難的一年，也是全面檢驗華為供應連續性的關鍵之年。因此，華為2020年的年報，是外界最為關注的。

華為輪值董事長胡厚崑表示，去年華為不畏艱難，依然堅持以創新的ICT技術持續為客戶創造價值，助力全球科技抗疫、經濟發展和社會進步，改善經營質量，全年經營業績基本達到預期。

胡厚崑表示，去年消費者業務增速沒有達到預期。之前華為的終端業務一直高歌猛進，而去年由於供應的問題，手機的銷售受到影響，銷售是下滑的。除手機之外的終端增65%，部分抵消手機部分影響。

從區域來看，大陸的收入在全球的占65%，比率最高，比2019年增加15%。