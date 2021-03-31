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華為發布財報 去年淨利增長3.2%

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
華為31日發布2020年年報。新華社資料照片
華為31日發布2020年年報。新華社資料照片

華為31日發布的2020年年報顯示，業績增長速度放緩，但基本實現經營預期，營收為人民幣8,914億元，年增3.8%，淨利646億元，年增3.2%，現金流達人民幣352億元。

華為輪值董事長胡厚崑表示，這份財報基本符合預期，發布年報是企業面向客戶、員工、供應商的責任。不管經營怎麼樣，公司把真實的數據呈現在大家面前。

胡厚崑表示，2020年在營運商業務領域，疫情期間，華為助力全球170多個國和地區的1,500家營運商網路穩定運行，滿足人們在社交隔離期間線上辦公線上教育和線上購買生活物資的需求。華為攜手營運商，一起打造最佳體驗網路，並聯合營運商在煤礦、鋼鐵港口製造等20多個行業，展開超過3,000個5G創新項目實踐。

他強調，華為未來的業務方向仍然是聚焦ICT基礎設施。且對5G未來的應用場景和商業場景充滿信心。

胡厚崑稱，去年華為在內外壓力下取得小幅增長，自己的努力是一個方面，另外是依然堅持創新，2020年華為做到了15%以上的研發投入，屬於歷史較高水準。

人民幣 疫情 社交

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