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新華社批「紙上造車」 恆大汽車重挫11％

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
恆大汽車表示，旗下恆馳新能源汽車將於4月亮相。（新浪微博照片）
恆大汽車表示，旗下恆馳新能源汽車將於4月亮相。（新浪微博照片）

大陸官媒新華社日前發文指出，當前新能源汽車行業「紙上造車」虛假宣傳問題嚴重，甚至出現續航指標灌水的問題，已成為制約行業進一步健康發展的隱憂。文章並點名「恆大汽車」，指其估值虛高。恆大股價應聲下跌。

受消息影響，恆大汽車（0708）周一（29日）全日跌7%，至今累計跌逾11%。公司回應表示，旗下恆馳新能源汽車將於4月亮相，認為文章泛指整個行業，非針對單一公司，冀外界不要過分解讀。

新華社報導引述中國消費者協會表示，除續航里程灌水外，去年新能源汽車涉投訴主要問題還有充電速度與宣傳不符；電池質量問題突出；變速箱異響、頓挫及動力消失等問題較多；售後服務水平不高等。報道指，新能源車行業要實現長足發展就要擠泡沫、降虛火，多層次多方面地提升經營、治理效能。

報導指出，市場出現「紙上造車」的「PPT車企」，並點名在港股市值高達5000億港幣（約新台幣1.8兆元）的恆大汽車，至今還沒量產過一款汽車。並引用該公司2020年的年報，指恆大汽車有98.79%的營收來自醫療美容和健康管理，來自電動車的只有1.21%，但目前市值卻已高達5000億港元，成為港股第二大車企。

香港上市的恆大汽車（0708）股價周一（29日）曾急跌15%，低見53.3港元。全日收市報58.6港元，跌7%。截至周三（31日）上午11時20分，報56港元，累計跌幅超11%。

就官媒新華社批評的文章內容，恆大汽車回應表示，文章是關於整個新能源汽車行業，裡面只提了一句恆大汽車，「文中亦並非只寫恆大汽車，希望外界不要過分解讀」。公司亦指出，將於4月在上海舉辦車展，屆時恆馳汽車即將亮相，為未來銷售作好準備。

港股 上海 香港

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