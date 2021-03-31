富士康：電子零件短缺問題 將持續到2022年

蘋果供應商富士康警告稱，全球電子零件短缺問題正變得越來越嚴重，並預計這一問題將持續到2022年。

據香港01《TechWeb》報導，富士康董事長劉揚偉表示，由於零件短缺，該公司將無法完成部分訂單。並且，他預計這將至少持續到明年第二季度。

劉揚偉還表示，富士康正在密切關注消費電子產品供應鏈中的「材料短缺」問題，這可能會影響不到10%的客户訂單，但他表示影響有限。

在富士康發出這一警告之前，三星也表達了類似看法。此前，三星公司表示，全球晶片需求存在「嚴重失衡」。

今年3月中旬，三星電子聯席首席執行官兼移動通信業務總裁高東進表示，目前其IT部門晶片及相關零件的供需失衡狀況「非常嚴重」，可能在第二季度「引發小問題」，但該公司正在繼續努力解決供應問題。