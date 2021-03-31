快訊

不滿中國留一手？譚德塞帶隊批評「WHO武漢報告」

AZ疫苗擴大施打！ 增16接種點 22萬醫事人員可打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小米新Logo由方變圓 日本設計師花三年設計被諷抄襲

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
小米換新LOGO，左為新設計，右為舊設計。（新浪微博照片）
小米換新LOGO，左為新設計，右為舊設計。（新浪微博照片）

小米在剛結束的春季產品發布會上可說是百花齊放，把所有的新品一口氣端出來，包含小米MIX FOLD、小米 11 Ultra、小米 11 Pro等旗艦手機新品，以及小米筆記本電腦Pro、小米手環6、小米無線路由器 AX9000等，是小米史上新品最多的發布會。在推出這麼多款新品的同時，小米也宣布更新品牌標誌（Logo）。不少大陸網友批評，所謂的新標誌實際上根本像沒有換過。

據星島網報導，小米全新標誌是由武藏野美術大學教授、日本設計中心（NDC）董事長原研哉親自操刀，歷時三年完稿。不過所謂的全新標誌，對比舊有的Logo，只是將「方變圓」，不少大陸網友批評，所謂的新標誌實際上根本像沒有換過。

據小米官方表示，新的標誌請來原研哉歷時三年設計，它採用了新的「超橢圓」輪廓設計，替換原先的方形輪廓，並重新設計了「xiaomi」字母Logo，品牌主色橙色保留，表面上新Logo只是方變圓，但背後融入了設計師對於「Alive」設計理念的思考，具備「超橢圓」數學之美的小米新Logo，不再局限於畫面的一角，仿彿有了生命。

對於以上的說詞及更換品牌標誌，大部分的大陸網友表達了不滿：「三年換個框，大大聲聲說給人知道做大變化了」、「真是好有創意呀，符合中國國情抄襲得人多，這下也抄得歡」、「小米本身都有很笨，而原研哉是「笨中的笨」。雖然官方沒有公布花了多少錢去更換Logo，不過有不少網友指；「錢真是好，可能掛個名，根本沒幫他設計過。」、「任何一件事做到極致就是藝術，用三分鐘嘅時間他可以做到三年，極致就是好。」

品牌

延伸閱讀

小米多款生態鏈新品價格曝光！包含小米筆電Pro、新風空調、米家掃拖機器人Pro等

小米宣布：未來10年投資100億美元發展智能電動車

有別於先前態度 小米改口證實將「從頭打造一輛電動車產品」

小米MIX Fold正式亮相 會成為螢幕可凹折手機造價走低的契機嗎？

相關新聞

小米新Logo由方變圓 日本設計師花三年設計被諷抄襲

小米在剛結束的春季產品發布會上可說是百花齊放，把所有的新品一口氣端出來，包含小米MIX FOLD、小米 11 Ultra...

多少錢才能財富自由？ 大陸一線城市起碼要有8千萬

胡潤研究院31日發布的《2021胡潤財富自由門檻》顯示，大陸一線城市入門級的財富自由門檻為1,900萬元（人民幣，下同）...

國台辦出示鳳梨蟲照 陳吉仲：不實指控我方未收到照片

中國大陸3月1日起以檢出有害生物禁為由，禁止台灣鳳梨外銷中國大陸，國台辦今天在例行記者會中，公布台灣鳳梨害蟲照片；農委會...

新華社批「紙上造車」 恆大汽車重挫11％

大陸官媒新華社日前發文指出，當前新能源汽車行業「紙上造車」虛假宣傳問題嚴重，甚至出現續航指標灌水的問題，已成為制約行業進...

富士康：電子零件短缺問題 將持續到2022年

蘋果供應商富士康警告稱，全球電子零件短缺問題正變得越來越嚴重，並預計這一問題將持續到2022年。

憂美國聯準會政策 陶冬：鮑爾騎著灰犀牛

瑞士信貸私人銀行大中華區副主席陶冬認為，今年可見的全球性灰犀牛有兩個，一是美國聯準會的政策，一是新冠病毒變種。新冠疫情在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。