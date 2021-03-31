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多少錢才能財富自由？ 大陸一線城市起碼要有8千萬

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
報告顯示，大陸一線城市入門級財富自由門檻是人民幣1,900萬元。中新社資料照片
報告顯示，大陸一線城市入門級財富自由門檻是人民幣1,900萬元。中新社資料照片

胡潤研究院31日發布的《2021胡潤財富自由門檻》顯示，大陸一線城市入門級的財富自由門檻為1,900萬元（人民幣，下同），約新台幣8,170萬元，中級6,500萬元，高級1.9億元。此外，擁有人民幣600萬元的資產富裕家庭，首次突破500萬戶。

中新經緯報導，報告將財富自由分為入門級、中級、高級和國際級四個階段，並細分到大陸一二三線三類城市，財富自由門檻主要考慮常住房、金融投資和家庭稅後年收入。

報告顯示，大陸一線城市入門級財富自由門檻是人民幣1,900萬元，主要包括一套120平方公尺的市區常住房、2輛車、60萬元的家庭稅後年收入和800萬元的金融投資；中級財富自由門檻是6,500萬元，主要包括一套250平方公尺的市區常住房、一套200平方公尺的郊區第二住房、2輛車、150萬元的家庭稅後年收入和1,200萬元的金融投資。

高級財富自由門檻是人民幣1.9億元，主要包括一套400平方公尺的市區常住房、一套300平方公尺的郊區第二住房、4輛車、650萬元的家庭稅後年收入和6,500萬元的金融投資。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，大陸的入門級財富自由門檻，相對於其他國家是比較高的，因為購房需求大。此外，之所以將財富自由門檻分為四個階段，是因為每到一個門檻，家庭情況的變化會產生新的需求。

根據2020胡潤財富報告，中國大陸預計有人民幣17兆元的財富將在10年內傳承給下一代，42兆元將在20年內傳承給下一代，78兆元將在30年內傳承給下一代，男女各占一半。

胡潤稱，應該會有不少人一出生就財富自由了，這些人比較幸運。而家族財富所包含的要素，還不僅僅是家族資產、家族企業和人力資本，還包括社會資本，包含社交人脈和社會影響力。

他還表示，世界上大多數16至60歲的人都想創造財富，有房無貸，做一個自己喜歡的工作，不為五斗米折腰。希望這份報告能激勵更多人去實現自己的夢想。

人民幣 一線城市

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