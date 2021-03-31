邱太三要求陸提供鳳梨病蟲照片 國台辦發言人拿出來了

陸委會主委邱太三日前說，陸方應提供鳳梨病蟲害照片和證據，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天上午在國台辦記者會拿出來了。

據人民網報導，朱鳳蓮表示，2020年，大陸方面向台灣方面書面通報了28批鳳梨不合格情況，其中14批檢出菝葜黑圓盾蚧。她說，特意向相關部門要到一些圖片，並當場展示。

她秀出圖片說，這是鳳梨上查驗出的害蟲，是放大50倍之後的菝葜黑圓盾蚧。另外有8批是大洋臀紋粉蚧，就是這種害蟲（拿出展示圖），還有6批是新菠蘿灰粉蚧（又拿出展示圖）。並稱這些圖片都會發給大家。

朱鳳蓮表示，通報過去了，台灣方面沒有任何的回覆，不合格的情況也沒有得到改善。在今年初向大陸海關申報的台灣鳳梨中，又有5批檢出菝葜黑圓盾蚧。他們一直稱沒有證據，這是相關部門提供的28批次通報函。

但她說，因為通報函涉及到工作人員及發貨人、收貨人資訊，不方便給大家提供特別詳細，但是通報函的編號可以給大家通報一下。樁樁件件都是有據可查的。還有檢驗的報告，就是這些害蟲的檢驗報告，每一批次都有。

她還說，如果民進黨當局夠擔當的話，就應該切實地負起監管的責任，從源頭上去處理相關的問題，而不要再搞什麼政治操弄。