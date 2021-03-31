蔡籲停止壓迫新疆 國台辦回批：跟風炒作、打錯算盤

針對最近新疆棉花風波，蔡總統稱人權是普世價值，呼籲大陸停止壓迫。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，民進黨當局靠製造敵意取悅於外部反華勢力，是完全打錯了算盤。

朱鳳蓮在卅一日記者會上稱，民進黨當局基於外部反華勢力編造的謊言和虛假信息，跟風對大陸抹黑、誣衊，是極端惡毒的，堅決反對。

她表示，過去60多年，新疆維吾爾自治區全面貫徹中共民族政策，堅決落實民族區域自治制度，努力促進各民族共同團結奮鬥、共同繁榮發展。據統計，2010年至2018年，新疆常住人口從2181.58萬上升至2486.76萬，增長13.99%。其中維吾爾族人口從1017.15萬上升至1271.84萬，增長25.04%，明顯高於全疆人口增幅。2020年，新疆地區生產總值13797.58億元人民幣，年增長3.4%，高於全大陸1.1個百分點。棉花產量516.2萬噸，佔全大陸比重87.3%，綜合機械化水平達到80%以上。新疆地區各族勞動者平等、自願、自由選擇職業，其勞動報酬權、休息休假權、勞動安全衛生保護權、獲得社會保險福利權等權利均依法得到保護，其宗教信仰、民族文化、語言文字等方面權益也同樣依法得到尊重和保障。

朱鳳蓮說，外部反華勢力炮製所謂「強迫勞動」「種族滅絕」的謠言，目的是抹黑大陸形象，破壞新疆安全穩定，遏阻大陸發展。他們拿棉花說事，醉翁之意不在酒，是毫無底線的汙衊抹黑。他們選擇性忘記基於瘋狂壓榨包括美國黑奴在內的勞動人民以獲取血腥棉花暴利的骯髒罪惡歷史，選擇性無視今天他們社會中的嚴重種族歧視，卻煞有介事地編造謊言抹黑別人，可謂荒謬之極。

她說，民進黨當局極力配合反華勢力進行別有用心的拙劣表演。這毫不奇怪，再次充分暴露出他們的一貫伎倆，凡涉及大陸的事，他們都要惡意操弄、攻擊抹黑。奉勸民進黨當局，與其煞費苦心、跟風炒作，甚至妄加威脅表達正義之聲的台灣人士，不如多關注台灣民眾缺水乾旱、苦盼疫苗等民生疾苦，不如多反省自己豢養網軍、箝制輿論、打擊異己的倒行逆施。靠編造謊言解決不了問題，也轉移不了視線。靠製造敵意取悅於外部反華勢力，是完全打錯了算盤。