促台回到九二共識 國台辦：「放空砲」解決不了問題

陸委會主委邱太三日前稱，兩岸應該積極落實已有協議，通過協議機制溝通處理攸關民眾健康安全的防疫、衛生、農產品檢疫檢驗等問題。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，民進黨當局雖一再聲稱希望兩岸「和解」「對話」，實際卻千方百計企圖遂行「台獨」，她反問：這像是要「和解」的樣子嗎？

朱鳯蓮在卅一日國台辦記者會上表示，大陸的態度一向非常明確，也一貫致力於加強兩岸交流合作，建立穩定的兩岸經濟合作機制，保障兩岸同胞利益福祉。

她表示，2008年至2016年，兩岸雙方在「九二共識」基礎上簽署了23項協議。 2016年5月民進黨當局上台後，拒不承認「九二共識」，單方面破壞兩岸共同政治基礎，導致兩岸聯繫溝通機制停擺，兩岸協議執行受到影響，這是兩岸同胞都不願看到的。近段時間，民進黨當局雖一再聲稱希望兩岸「和解」「對話」，實際卻千方百計企圖遂行「台獨」、加緊勾連外部勢力「倚洋謀獨」、借涉港、涉疆議題大放厥詞，惡意攻擊挑釁大陸，製造兩岸對立。這像是要「和解」的樣子嗎？

她強調，民進黨當局若真心為兩岸同胞利益福祉著想，就應該採取實際行動，回到「九二共識」政治基礎上來，「放空砲」是解決不了問題的。

針對邱太三日前稱，將評估分階段恢復包括大陸居民赴台人道探親等在內的兩岸人員及運輸往來。

朱鳳蓮稱，對陸委會聲稱將評估恢復大陸居民人道探親等兩岸人員及運輸往來，「聽其言，更要觀其行」。

她表示，新冠肺炎疫情發生後，兩岸人員往來受到前所未有的衝擊。從2020年2月至今，民進黨當局一直單方面禁止大陸居民赴台，關閉金門、馬祖與福建的「小三通」，大面積取消兩岸直航航點，許多兩岸婚姻家庭的子女和大陸配偶受到不公正對待。

她說，民進黨當局採取的種種阻斷措施，嚴重影響了兩岸人員往來和各領域交流，也給台灣同胞往返兩岸平添許多困難和障礙，這是兩岸人員正常往來受阻的直接和主要原因。從疫情以來民進黨當局有關人的言論和行徑看，這些阻撓措施背後的動機一目了然。當務之急是他們立即糾錯。