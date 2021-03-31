小米宣布：未來10年投資100億美元發展智能電動車

小米集團30日收盤後在港交所公告，董事會正式批准智能電動汽車業務立項，小米將成立一家全資子公司，負責智能電動汽車業務，首期投資人民幣100億元，預計未來10年投資額將達100億美元。集團首席執行官雷軍將兼任智能電動汽車業務的首席執行官。

小米稱，未來希望能以高品質的智能電動汽車，讓全球用戶享受無所不在的智能生活。

雷軍表示，小米今年1月15日就開始調研造車。此前曾兩度拜訪特斯拉（Tesla）執行長馬斯克，他對電動汽車產業非常看好，過去也投資了接近10家電動汽車產業的公司。

雷軍透露，今年1月15日，董事會建議研究電動汽車前景。當時他認為，手機這場仗還沒有打完，擔心造車是否會分心。

雷軍說，他非常清楚汽車行業的風險，因為動輒百億規模的投資，而且要3到5年才能夠見效。

但他強調，小米現在已經有了積累。截至2020年底，小米擁有人民幣1,080億元的現金餘額。而且還擁有1萬多人的研發團隊，全球前三的手機業務，全球最好的智能生態，還有「公司虧得起」，這些都是小米造車的重要支撐。

騰訊新聞報導，據知情人士透露，小米未來將把汽車組裝外包給合同製造商，也就是目前小米智能手機所使用的模式。

報導稱，從目前的情況來看，小米不太可能自己獨立造車。小米造車的第一步，可能是像百度、阿里巴巴一樣，選擇一家具備生產能力的整車廠合作。

小米將造車的傳聞過去就不斷。去年底曾傳出，小米將聯合比亞迪造車，但該消息很快就被小米否認，比亞迪也稱消息不實。

根據大陸公安部數據，截至2020年底，大陸新能源汽車保有量占汽車總量的1.75％，但增速極快——比前一年增長近三成。

按大陸國務院早前公布的《新能源汽車產業發展規劃（2021－2035年）》所提出的願景，大陸新能源汽車新車銷售量，2025年將達到汽車新車銷售總量的20％。