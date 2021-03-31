精博台商專欄／境外公司失效 盡速恢復

過往台商不太重視境外公司法人主體的有效性，加上偏頗的紙上公司錯誤觀念，未把境外公司當作實質公司看待，導致台商累積了一批失效的境外公司（沒繳年度規費）。

但隨著台商事業有成，開始發現這些境外公司連動龐大資產，才正視境外公司並非紙上公司而是實實在在的法人主體，家族爭奪境外公司股權、併購境外公司股權、交易糾紛向境外註冊地提告等都印證境外公司法律主體的重要。

2017年國內強化對OBU客戶盡職審查，在要求金融機構確認境外公司有效性中，直接將這批失效境外公司的老問題引爆。而對境外公司盡職審查近年也從銀行開始擴散到一般商貿，越來越多國外廠商對交易對象（境外公司）也展開盡職審查，確保交易建立在有效法律基礎，未來糾紛才不會求償無門。

境外公司的效力已不再是繳年費就有效，董事須落實各式年度申報，如經濟實質申報、稅報、年度申報等。然而這些年度申報又不斷更新調整，提醒台商更需要注意因多變的要求帶來申報錯誤的風險，舉例貝里斯原訂今年3月底須完成稅報，但臨時展延至9月底；開曼經濟實質申報（reporting）原訂去年12月底到期，最後2度展延至今年4月底。

過去面對失效的境外公司，只要仍在當地的法定期限內，僅需補繳年度規費及罰款便能恢復公司，但近年境外公司多出許多年度申報工作，每個工作違規皆會產生罰款，也增加恢復公司的複雜度。

台商發現公司架構中有失效的公司，建議應盡早辦理恢復，尤其控股功能的公司失效，必須立刻恢復或辦理架構調整，否則將嚴重影響其投資子公司、孫公司的存續及名下資產的產權。

諮詢電話（02）8732-9797。