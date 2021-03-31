精博台商專欄／境外公司失效 盡速恢復

經濟日報 / 龔峻立（精博國際顧問總經理）

過往台商不太重視境外公司法人主體的有效性，加上偏頗的紙上公司錯誤觀念，未把境外公司當作實質公司看待，導致台商累積了一批失效的境外公司（沒繳年度規費）。

但隨著台商事業有成，開始發現這些境外公司連動龐大資產，才正視境外公司並非紙上公司而是實實在在的法人主體，家族爭奪境外公司股權、併購境外公司股權、交易糾紛向境外註冊地提告等都印證境外公司法律主體的重要。

2017年國內強化對OBU客戶盡職審查，在要求金融機構確認境外公司有效性中，直接將這批失效境外公司的老問題引爆。而對境外公司盡職審查近年也從銀行開始擴散到一般商貿，越來越多國外廠商對交易對象（境外公司）也展開盡職審查，確保交易建立在有效法律基礎，未來糾紛才不會求償無門。

境外公司的效力已不再是繳年費就有效，董事須落實各式年度申報，如經濟實質申報、稅報、年度申報等。然而這些年度申報又不斷更新調整，提醒台商更需要注意因多變的要求帶來申報錯誤的風險，舉例貝里斯原訂今年3月底須完成稅報，但臨時展延至9月底；開曼經濟實質申報（reporting）原訂去年12月底到期，最後2度展延至今年4月底。

過去面對失效的境外公司，只要仍在當地的法定期限內，僅需補繳年度規費及罰款便能恢復公司，但近年境外公司多出許多年度申報工作，每個工作違規皆會產生罰款，也增加恢復公司的複雜度。

台商發現公司架構中有失效的公司，建議應盡早辦理恢復，尤其控股功能的公司失效，必須立刻恢復或辦理架構調整，否則將嚴重影響其投資子公司、孫公司的存續及名下資產的產權。

諮詢電話（02）8732-9797。

台商 公司法

延伸閱讀

大陸國企 1-2月利潤增1.5倍

晟德 催生八隻獨角獸

網購教學課程 北市府：解除契約付違約金爭議多

涉走私油品100萬噸 東南海域查獲14油團

相關新聞

小米攻電動車 十年砸2,800億

小米集團昨（30）日在港交所公告，董事會正式批准智慧電動汽車業務立項，擬成立一家全資子公司，負責智慧電動汽車業務，首期投...

四川1957重大項目 19處同步開工

四川省2021年第一季度重大項目3月29日集中開工。此次集中開工的重大項目有1957個，總投資達7994億元人民幣。當日...

廣東肇慶206項目開工 投資逾820億

粵港澳大灣區大陸內地城市再有重大項目開工。廣東省肇慶市28日舉辦2021年產業項目集中開工儀式，206個產業項目集中開工...

大陸銀行家 看好十四五經濟增速

中國銀行業協會和國際會計師事務所普華永道30日聯合發布「中國銀行家調查報告（2020）」稱，超半數銀行家對十四五時期中國...

百年口岸綏芬河 28項目開工

隨著綏芬河中俄自駕遊營地、綏芬河市黑龍江龍運陸海聯國際物流有限公司綏芬河國際綜合物流園區等28個項目28日集中開工，「百...

大陸碳市場 2225家電力企業開戶

大陸全國碳排放權交易市場（簡稱大陸全國碳市場）今年6月底上線。上海環境能源交易所總經理劉杰表示，目前大陸碳市場系統已基本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。