首款折疊手機 4.3萬起跳

小米集團董事長雷軍昨（30）日發布首款8吋折疊手機MIX FOLD，並搭載小米自研影像晶片─澎湃C1，售價人民幣9,999元（新台幣4.3萬元）起，這支手機也是小米售價最貴的手機。

網易手機報導，雷軍在小米春季新品發布會第2場上表示，小米晶片計畫於2014年立項，2017年公布澎湃S1，再到如今的澎湃C1，小米的晶片之路已經走過了七年。

雷軍坦言自研晶片之路充滿坎坷，但小米仍會繼續，如今澎湃C1的發布，是小米持續探索專業影像的一小步，代表小米生生不息的技術夢想與追求。

驅動之家報導，與澎湃S1不同，澎湃C1是一款ISP晶片，也就是獨立的手機影像晶片，採用自研ISP+自研演算法，可以進行更精細、更先進的3A（AF對焦、AWB白平衡及AE自動曝光）處理、雙濾波器，實現高低頻並行處理，數位信號處理效率提升100%。

雷軍介紹MIX Fold採用內折折疊方案，展開後是一塊8.01吋的真全面螢幕，媲美平板，折疊狀態下，則是6.52吋的柔性AMOLED螢幕。

折疊手機最核心的莫過於鉸鏈，雷軍表示，MIX FOLD透過20萬次彎折可靠性測試，極限折疊次數可達100萬次，同時相比傳統鉸鏈減重27%，螢幕背部還有無磁性高強度鋼片，使得螢幕更平整。

藍鯨財經報導，小米昨天還發布筆記型電腦Pro 15，搭載15.6吋 E4 OLED+3.5K超視網膜原色屏、CNC一體精雕工藝、精密陶瓷噴砂、小愛同學、MIUI+智能體驗，售價人民幣6,499元起。