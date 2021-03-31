博鰲亞洲論壇4月登場

今年博鰲亞洲論壇將於4月中旬舉行，博鰲亞洲論壇秘書長李保東30日表示，今年論壇的線上線下活動都有中國領導人出席，包含出席大會開幕式、理事成員會見、企業代表互動，以及參加中美有關對話活動。

台灣與會方面，由前副總統蕭萬長創設的兩岸共同市場基金會在2002年申請成為博鰲論壇會員後，基金會每年都會派員代表與會。今年因防疫政策關係，兩岸共同市場基金會不派員參加實體會議，但會參加線上活動。

博鰲亞洲論壇2021年年會新聞發布會30日在北京舉行，多年來作為大陸全國兩會（人大、政協）後首場大型外交活動，是觀察大陸外交的重要指標。今年論壇年會將於4月18日至21日於海南博鰲舉行，主題為「全球治理與一帶一路」。

李保東並未指明參加的中國領導人是誰。他說，今年會邀請其他國家領導人參加線上開幕式，主要是亞洲國家的領導人。今年也是在疫情之下舉行特殊年會，恰逢論壇成立20周年，論壇會有很多紀念成立20周年的元素。