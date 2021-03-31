小米攻電動車 十年砸2,800億

小米集團昨（30）日在港交所公告，董事會正式批准智慧電動汽車業務立項，擬成立一家全資子公司，負責智慧電動汽車業務，首期投資為人民幣100億元（約新台幣43億元），預計未來十年投資額100億美元（約新台幣2,850億元），由集團董事長雷軍兼任智慧電動汽車業務CEO。

小米集團董事長雷軍昨天在小米春季新品發布會第2場上說：「小米汽車是我人生之中，最後一次重大的創業專案，我願意押上人生全部的聲譽，親自帶隊，為小米汽車而戰。」

雷軍指出，今年1月15日，董事會建議研究電動汽車的前景，他一開始是非常抗拒的，花了五年時間好不容易將手機業務做到今天，好不容易成為世界第三，這場仗還沒有打完。

雷軍坦言，造車動輒投入人民幣百億規模，要花三到五年才能見效，但公司截至2020年底，有人民幣1,080億元現金餘額，公司虧得起，而且有1萬多人的研發團隊，都是小米造車重要支持。

騰訊一線報導，消息人士表示，小米造車團隊目前已經搬到產業園內A棟一起辦公，多個小米內部團隊加入，其中包括人工智慧部的多位管理人員，儘管小米造車由雷軍兼任CEO，但具體執行將由王川負責。

財經網、成都商報報導，有分析師指出，手機廠商造車隔行如隔山，將面臨更多挑戰，首先是現金流，造車是一件苦差事，不僅回報周期漫長，燒起錢來更似無底洞，蔚來汽車董事長李斌就表示，「沒有人民幣200億，別想造車」更成為經典註腳。

其次是手機市場出貨量已接近天花板，廝殺激烈，根據中國信通院數據，大陸手機出貨量在2016年達到5.6億支高點後逐年下降，到2020年，加上疫情影響，全年出貨量為3.08億支，比四年前減少近一半，這是智慧手機行業有史以來最差的表現，因此小米尋找新出口，勢在必行。

TMT行業分析師袁珂認為，手機企業想要迅速搭建一條完整的設備產線並不現實，仍是要與傳統車企合作，由於傳統車企擁有垂直的整合模式，不但可以把控品質，更可削減成本。