中泰鐵路一期 簽署施工協議

中泰鐵路合作項目一期（曼谷-呵叻段）三個標段的施工協議簽署儀式29日在泰國交通部舉行。一期路段預計將在2026年底至2027年初竣工通車。

新華社報導，泰國交通部長薩撒揚當天主持簽署儀式，泰國國家鐵路局與包括中國建築股份有限公司在內的中泰項目承包公司，簽署合同。

薩撒揚在當天活動上表示，項目對進一步促進泰中全面戰略合作夥伴關係起到積極推動作用。他說，中泰鐵路是「一帶一路」倡議的重要組成部分，泰方始終高度重視並努力加快項目進度。

中泰鐵路自2017年項目一期開工以來，線下土建工程建設進展順利。該項目建成後將進一步提升泰國和中南半島區域的基礎設施建設及互聯互通水平，為泰國經濟可持續發展注入活力，並促進沿線國家和地區的經貿交流和人員往來，助推區域發展繁榮，惠及當地民眾。