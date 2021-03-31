聽新聞
test
0:00 / 0:00

中泰鐵路一期 簽署施工協議

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中泰鐵路合作項目一期（曼谷-呵叻段）三個標段的施工協議簽署儀式29日在泰國交通部舉行。一期路段預計將在2026年底至2027年初竣工通車。

新華社報導，泰國交通部長薩撒揚當天主持簽署儀式，泰國國家鐵路局與包括中國建築股份有限公司在內的中泰項目承包公司，簽署合同。

薩撒揚在當天活動上表示，項目對進一步促進泰中全面戰略合作夥伴關係起到積極推動作用。他說，中泰鐵路是「一帶一路」倡議的重要組成部分，泰方始終高度重視並努力加快項目進度。

中泰鐵路自2017年項目一期開工以來，線下土建工程建設進展順利。該項目建成後將進一步提升泰國和中南半島區域的基礎設施建設及互聯互通水平，為泰國經濟可持續發展注入活力，並促進沿線國家和地區的經貿交流和人員往來，助推區域發展繁榮，惠及當地民眾。

泰國 一帶一路 建築

延伸閱讀

軍政府挺軍政府？緬甸的存活絕路...泰國邊境重兵驅逐難民

血腥鎮壓、空襲少數民族 緬大亂

網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」

提振美食產業！泰式酸辣湯將申請非物質文化遺產

相關新聞

小米攻電動車 十年砸2,800億

小米集團昨（30）日在港交所公告，董事會正式批准智慧電動汽車業務立項，擬成立一家全資子公司，負責智慧電動汽車業務，首期投...

四川1957重大項目 19處同步開工

四川省2021年第一季度重大項目3月29日集中開工。此次集中開工的重大項目有1957個，總投資達7994億元人民幣。當日...

廣東肇慶206項目開工 投資逾820億

粵港澳大灣區大陸內地城市再有重大項目開工。廣東省肇慶市28日舉辦2021年產業項目集中開工儀式，206個產業項目集中開工...

大陸銀行家 看好十四五經濟增速

中國銀行業協會和國際會計師事務所普華永道30日聯合發布「中國銀行家調查報告（2020）」稱，超半數銀行家對十四五時期中國...

百年口岸綏芬河 28項目開工

隨著綏芬河中俄自駕遊營地、綏芬河市黑龍江龍運陸海聯國際物流有限公司綏芬河國際綜合物流園區等28個項目28日集中開工，「百...

大陸碳市場 2225家電力企業開戶

大陸全國碳排放權交易市場（簡稱大陸全國碳市場）今年6月底上線。上海環境能源交易所總經理劉杰表示，目前大陸碳市場系統已基本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。