大陸碳市場 2225家電力企業開戶

大陸全國碳排放權交易市場（簡稱大陸全國碳市場）今年6月底上線。上海環境能源交易所總經理劉杰表示，目前大陸碳市場系統已基本建設完成，上海承建的交易系統和湖北承建的註冊登記系統共向首批參與交易的電力業發放了兩年的配額，首批2225家大陸電力企業已全部完成開戶工作。

中國證券報報導，作為推進2030年碳達峰、2060年碳中和目標實現的重要抓手，今年以來，大陸全國碳市場建設步入快車道。自去年12月以來，大陸生態環境部已密集發布碳排放權交易管理辦法、配額方案、重點排放單位名單、核算、核查等一系列文件。大陸生態環境部應對氣候變化司副司長陸新明透露，爭取今年上半年實現碳市場線上首單交易。

按照大陸生態環境部的部署，大陸碳市場建設採用「雙城」模式，即上海負責交易系統建設，湖北武漢負責登記結算系統建設，上海和湖北在做好系統建設的同時，還分別承擔碳交易機構和碳登記結算機構建設工作。在股權架構方面，將分別以上海和湖北指定的實施機構為主導，其他聯建省市自願共同參與的方式。

同時，註冊登記系統也已整裝待發。湖北碳排放交易中心相關負責人表示，目前，2225家重點排放的大陸電力企業已基本完成開戶工作，註冊登記系統承擔碳排放權確權登記、交易結算、分配履約等業務，處於碳排放權交易支撐系統核心位置，對保障碳排放權交易順利運行具有舉足輕重的作用。

從覆蓋範圍看，作為碳排放大戶，電力行業成為市場先行軍。劉杰說，根據大陸整體安排，大陸碳市場首批以發電行業起步，「十四五」期間，預計石油、化工、建材等八大重點能耗行業都將納到碳市場，屆時配額發放放量將使大陸碳市場成為全球最大碳排放交易市場。

國融證券分析，按照目前設計規模預測，大陸全國碳市場市值可能達到人民幣1500億左右，如考慮到碳期貨等衍生品交易額，規模可達人民幣6千億元左右。