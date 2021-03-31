百年口岸綏芬河 28項目開工

隨著綏芬河中俄自駕遊營地、綏芬河市黑龍江龍運陸海聯國際物流有限公司綏芬河國際綜合物流園區等28個項目28日集中開工，「百年口岸」黑龍江省綏芬河市在互貿進口、電商產業等領域持續發力。

中新社報導，綏芬河位於黑龍江省東南部，既是中國東北地區對外開放、參與國際分工的重要窗口和橋梁，也是承接中國振興東北和俄羅斯開發遠東兩大戰略的重要節點城市，被譽為連接東北亞和走向亞太地區的黃金通道。

2019年，中國（黑龍江）自由貿易試驗區綏芬河片區掛牌，為綏芬河互市貿易發展注入新活力。

28日，綏芬河市委、市政府舉行首批大項目集中開工儀式。綏芬河市新建黑龍江綏芬河民用機場，綏芬河市黑龍江龍運陸海聯國際物流有限公司綏芬河國際綜合物流園區，綏芬河中俄自駕遊營地，綏芬河市東北抗聯密營小鎮，中東鐵路建築群-綏芬河市蘇俄學校舊址消防、安防工程等28個項目集中開工。總投資39.62億元（人民幣，下同），年度計畫投資14.6億元，項目數量和質量均好於去年同期水平。

近年來，綏芬河市以自貿片區建設為總牽動，集中力量加快推進大項目建設。相關部門深入長江三角洲城市群、珠江三角洲、京津冀地區等發達地區開展招商推介，利用自貿區、綏東開發開放試驗區、互貿區、跨境電商綜試區的政策優勢，在互貿進口、電商產業等領域持續發力。