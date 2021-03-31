深圳玩具展 1400廠商參展

由廣東省玩具協會、廣州力通法蘭克福展覽有限公司、法蘭克福展覽（香港）有限公司共同主辦的第33屆國際玩具及教育產品（深圳）展覽會、第12屆國際童車及母嬰童用品（深圳）展覽會、2021國際授權及衍生品（深圳）展覽會（統稱深圳玩具展）30日在深圳國際會展中心開幕。

中新社報導，這是今年全球玩具業第一個大型專業展覽會，來自13個國家和地區的逾1400家展商參展，展覽面積達13萬平方米。其中，大批玩具、教育產品、童車、母嬰童用品、授權及衍生品都是全球首發。

由於今年香港玩具展、德國紐倫堡展、美國紐約展等幾個國際性的玩具大展，相繼一再延後甚至取消，深圳玩具展成為今年最重要的訂貨平台。特別是展會上集中了新宏達、佰斯迪威、佳恒等展商的夏季產品，充氣玩具、水上玩具、沙灘玩具、泡泡玩具、小風扇等，正好可以趕在夏季前上市，充分享受季節和暑期的紅利。

作為「中國玩具市場風向標」，深圳玩具展捧出了很多熱賣產品，比如悠悠球、指尖陀螺、早教機、遙控機器人、機器狗等，以及近兩年熱賣的積木和盲盒。從展會上看，今年國潮風格產品是市場大熱之一。

報導稱，當前玩具銷售已滲透到各個領域，主辦方加大力度開拓電商、跨境電商以及更多適合玩具展示和銷售的新興渠道，如時尚品牌連鎖店、禮品精品店、連鎖便利店、影視院線店、書店、兒童樂園、旅遊景區、母嬰品牌連鎖、相關教育領域等。

中國是世界最大玩具生產和出口國，從去年二季度開始，在國家復工復產政策扶持下企業生產逐步回復正常，全年玩具出口2317.3億元人民幣，同比增長7.7%，顯示出中國玩具產業強大的韌性。