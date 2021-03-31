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四川1957重大項目 19處同步開工

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
四川1957個重大項目集中開工，民間投資活力進一步增強。（中新社）
四川1957個重大項目集中開工，民間投資活力進一步增強。（中新社）

四川省2021年第一季度重大項目3月29日集中開工。此次集中開工的重大項目有1957個，總投資達7994億元人民幣。當日集中開工主會場設在眉山高新技術產業園區，除甘孜州外，四川其他19個市（州）設分會場，同步舉行集中開工。

中新社報導，今年以來，四川充分發揮重大項目支撐引領作用。數據顯示，今年四川投資增速延續2020年以來回升態勢，1月至2月四川省全社會固定資產投資同比增24.9%，投資開局良好。

此次集中開工項目中，從投資領域看，產業項目是「重頭戲」，達882個，投資4046億元、佔投資總額50.6%；基礎設施項目502個，投資1518億元，其中5G基站建設、新能源汽車充電樁、大數據中心等新型基礎設施項目34個。

值得一提的是，本次集中開工還涉及農網升級改造、農村環境提升、農業產業園區三產融合等一大批鄉村振興項目。

從投資主體看，本次集中開工項目中，民間投資項目達873個，投資4528億元、占56.6%，表明該省民間投資活力進一步增強。此外，本次集中開工項目中包括成德眉資同城化涉及項目13個，總投資196.3億元。

四川省發改委相關負責人表示，本次集中開工的重大項目將進一步促進四川合理擴大有效投資，推動四川經濟高質量發展。本次集中開工項目中，成都年產20億平方米基膜和塗覆一體化項目，將致力於建成大陸一流、西部領先的新能源電池材料產業基地；遂寧20GWH（億瓦時）動力鋰離子電池項目，建成後預計實現年產值140億元以上；宜賓致景紡織產業園一期年產10億米織布智能織造及配套項目，將推動宜賓屏山縣打造千億紡織產業集群核心區。

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