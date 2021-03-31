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重慶兩江新區 服務業龍頭企業落戶

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

包括全球第一大檢驗檢測機構—瑞士通標標準技術服務有限公司在內的多個現代服務業龍頭企業29日簽約，將在重慶兩江新區設立中國西部總部乃至大陸全國總部。

中新社報導，兩江新區是大陸內陸首個國家級開發開放新區，2020年全域GDP突破3600億元（人民幣，下同），經濟總量在19個國家級新區中排第4位。在當地舉行的2021年現代服務業重點招商項目集中簽約活動上，來自境內外的14個高端高質高新項目落戶，投資總額達145億元人民幣。　　

兩江新區黨工委副書記、管理委員會主任羅藺在簽約活動上介紹說，項目涵蓋現代金融、高技術服務、跨境貿易、影視文化等多個領域，集聚了一批龍頭企業，比如瑞士通標SGS將設立西部總部，中金資本運營公司將設立中西部首個區域分公司；集聚了一批總部項目，包括OPPO全國集採平台、中再生環境服務總部等；集聚了一批新興業態，如條碼食品科技全國總部、企鵝影視拍攝基地等項目凸顯服務業數字化新動能。　　

來自德國漢堡的安內·布蘭德斯是條馬食品科技（重慶）有限公司的總經理。

他說，2021年公司計畫在重慶開設50家門店，預計2023年前後將達200家。條馬食品科技將以重慶為總部，很快輻射到中國其他一二線城市。

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