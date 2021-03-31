大陸銀行家 看好十四五經濟增速

中國銀行業協會和國際會計師事務所普華永道30日聯合發布「中國銀行家調查報告（2020）」稱，超半數銀行家對十四五時期中國經濟增速保持積極樂觀，認為未來銀行業資產、業務收入、利潤規模將穩步提升，不良貸款將不斷改善。

這是「中國銀行家調查報告」連續第12年出版發布。此次調查過程歷經八個月，共回收有效問卷2384份，覆蓋了中國33個省級行政區域和香港特別行政區的各類銀行業機構。

中國銀行業協會首席經濟學家巴曙松主持並負責這次調查。巴曙松在當日的發布會上指出，調查發現，超 七成銀行家認為中美關係不確定性增加和國內外疫情持續影響是未來宏觀經濟的主要風險。此外，中國經濟增速情況受到銀行家的普遍關注。

在大陸國內經濟金融領域熱點問題方面，構建雙循環新發展格局成為目前最受銀行家關注的問題。超六成銀行家表示，關注雙循環新發展格局、金融科技和普惠金融。

關於當前貨幣政策發力重點，超半數銀行家認為應該重點完善基礎貨幣的投放機制。

在對銀行客戶群選擇的調查中，小微企業客戶（88.7%）依舊是銀行家最為關注的客戶類型，並且關注度近五年來呈現不斷增長態勢。此外，小微企業貸款已連續九年成為銀行公司金融業務發展的重中之重。

報告指出，中國銀行業正積極推進戰略轉型，超半數（55.1%）銀行家將推進智能化與數字化建設作為戰略重點。在傳統銀行主要業務「存貸匯」之外，超七成銀行家表示將深耕區域化發展，提供個性化、多層次金融服務作為特色化戰略主要發展方向。

普華永道中國北方區金融業主管合夥人朱宇表示，雖然新冠肺炎疫情給中國銀行業帶來巨大影響，但也加速了銀行業科技賦能和數字化轉型。

朱宇指出，這次調查更全面地展示了中國銀行業的競爭格局與趨勢，以幫助銀行業繼續鞏固前一階段防範化解金融風險攻堅戰取得重要階段性成果，積極調整發展戰略，努力推動金融科技和綠色金融，完善內部控制，為更好地服務實體經濟發展實現創新轉型。