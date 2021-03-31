字節跳動估值大漲 有望整體上市

北京字節跳動在二級市場交易中估值達2500億美元（約新台幣7.195兆），投資者熱捧、估值大漲，讓該公司創辦人張一鳴開始考慮IPO（首次公開發行）這個選擇，知情人士稱，字節跳動整體上市的可能性越來越大。

彭博社報導，根據CB Insights的數據顯示，字節跳動在上一次融資過後，估值達到1400億美元，知情人士說，就在一個月前，字節跳動股票在私下交易中的價格已經將該公司估值推高到2千億美元。

字節跳動最近一項人事任命在社交媒體上引發了關於其上市計畫的猜測，張一鳴挖來小米執行董事、國際部總裁周受資擔任字節跳動財務長。

去年7月，有媒體報導指出，字節跳動考慮將中國業務分拆，在香港或上海上市。知情人士說，字節跳動整體上市的可能性越來越大。

今年2月快手在香港上市，受到投資者熱捧，其股價已相較發行價翻了一倍之多，市值達到1400億美元。知情人士說，快手的火爆發行可能促使字節跳動重新估值，該公司的一些投資者最近要求以3500億美元的估值出售其股票。