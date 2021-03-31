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廣東肇慶206項目開工 投資逾820億
粵港澳大灣區大陸內地城市再有重大項目開工。廣東省肇慶市28日舉辦2021年產業項目集中開工儀式，206個產業項目集中開工，計畫投資額逾820億元（人民幣，下同），85.9%為工業項目。
中新社報導，本次肇慶集中開工產業項目，涵蓋新能源汽車及汽車零部件、電子信息、金屬加工、生物醫藥等產業集群。肇慶聚焦新能源汽車及汽車零部件等上述產業集群，打造全國新能源汽車重要生產基地、世界級電子元器件研發生產基地、大灣區綠色建材生產基地和綠色農副產品集散基地等。
開工的項目中，廣東省重點建設項目瑞慶時代總投資120億元，總建築面積80萬平方米。該項目在肇慶建設鋰電池生產基地，構建包含動力電池電芯、鋰電材料、新能源汽車、驅動電機及電控等領域的新能源產業鏈，主要生產高端儲能鋰離子電池，建成後將成華南地區最大電池製造基地。項目達產後預計實現年產值約200億元，年納稅收約17億元。
2021年肇慶列入廣東省重點建設項目的42個項目，正在肇慶進行建設。肇慶萬達國家度假區項目總投資100億元，規畫建設肇慶國際賽事中心、國際會議中心、特色文化中心、商業消費中心及「旅遊新城區」等。該項目於2020年動工建設，計畫2022年底建成開業，實現肇慶旅遊振興。
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