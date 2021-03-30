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李東生：TCL已在廣州設立半導體科技公司 註冊資本43億

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導

大陸彩電龍頭、TCL科技集團董事長李東生30日表示，TCL已在廣州設立註冊資本人民幣10億元（新台幣43億元）的半導體科技公司，圍繞積體電路晶片設計以及半導體材料等相關業務領域進行投資布局，這也將促進廣州半導體產業鏈的協同發展。

上海證券報報導，李東生昨天在第七屆中國廣州國際投資年會上還指出，廣州是TCL在大灣區投資布局高科技產業的最重要地區，也是TCL半導體顯示、網路和產業金融及積體電路發展的重點城市。

李東生強調，TCL將圍繞廣州布局的下一代半導體顯示技術研發生產專案、新型顯示技術和產線建設落地項目正籌備當中，同時TCL還將加快推進印刷OLED領域的投資建設布局。

南方都市報報導，李東生還透露，由TCL聚華新型顯示研究院牽頭申報的「國家新型顯示技術創新中心」已獲科技部批准落地廣州，這是大陸在新型顯示領域唯一的國家級技術創新中心，也是廣東首批獲准建設的國家級創新中心之一。

李東生指出，該中心將響應國家產業鏈自主可控的號召，致力於突破新型顯示領域中的核心關鍵技術，推動關鍵材料大陸國產化率達到60%以上。

OFweek電子工程網報導，TCL科技很早就開始透過投資、併購等方式深入上游產業鏈製造環節進行布局，並在彩電行業上游生產技術方面取得突破，然而在面板行業價格戰的影響下，顯示面板行業利潤下滑，迫於資本市場壓力，TCL科技將目光轉向熱度持續攀升的半導體市場。

去年7月，TCL科技收購中環半導體，正式開始在太陽能和顯示半導體領域進行布局，隨後又在今年與TCL實業，分別出資人民幣5億元，各自占比50%，共同設立TCL半導體科技公司，進一步將觸角深入到半導體功率器件、積體電路設計、積體電路產業投資三個方面。

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