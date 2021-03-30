物美超市和麥德龍中國擬打包赴港上市

物美科技30日 向香港聯交所正式遞交上市申請，計劃將物美超市和麥德龍（METRO）中國打包上市，由物美創始人張文中出任上市公司董事長。

值得一提的是，這是物美第二度登陸港交所。早在2003年物美旗下物美商業就在聯交所創業板上市，2011年從創業板轉主板上市，成為第一家在港上市的大陸民營零售企業。

但張文中2006年遭逮捕，2009年終審判決行賄罪、挪用資金罪和詐騙罪而入獄，2013年張文中出獄後，2015年10月物美商業宣布退市。2018年張文中被改判無罪，歷經牢獄之災，張文中重啟物美赴港上市，只是零售市場已從線下黃金年代，到線上轉型掙扎。

不過，國美再度登板港交所，這次是整合麥德龍中國有備而來。億邦網報導，國際零售巨頭在中國市場從多年前優勢明顯，到如今逐漸退守，有的被本土業者翻牌，逐步淡出市場，比如數年前被華潤系收購的TESCO；有的則保留品牌選擇與大陸電商企業進行戰略或資本層面的合作，如沃爾瑪、家樂福和麥德龍等。如今，家樂福和麥德龍都進一步計劃上市，以尋求擴張發展資金。

據物美遞交的招股書顯示，物美科技此次上市範圍包括物美超市業務和去年收購的麥德龍中德合資公司股權。

招股書顯示，物美和麥德龍以差異化的商品和業態，服務大眾市場和中高端消費者以及企業客戶。物美的生鮮標準化服務線上線下顧客，而且形成可開放延展的生鮮供應鏈。麥德龍以高標準食品安全著稱，自有品牌和進口商品占銷售額高達24%。

針對上市募資計畫，麥德龍中國計劃從2021年開始，每年在中國市場新開5～10家門店，提速布局。物美則計划今年擴增200家門店，主要布局京津冀和華東區域。同時，物美還進一步發力社區生鮮市場，繼續開設小型社區生鮮店「品超市」。