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航空慘淡！南方航空、中國國航去年虧466億、619億

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
中國國航去年營收人民幣695.04億元，年降48.96%。圖／新浪網
中國國航去年營收人民幣695.04億元，年降48.96%。圖／新浪網

南方航空今（30）日發布去年營收人民幣925.6億元，年降40%；虧損人民幣108.4億元（約新台幣466億元），2019年同期獲利人民幣26.5億元。

智通財經報導，南方航空公告，鑒於2020年經營虧損，不符合公司章程規定的利潤分配條件，建議公司2020年度不現金分紅，不進行資本公積轉增股本等利潤分配。

此外，審議公司及子公司計提減值準備方案；同意公司去年計提資產減值人民幣40.17億元，信用減值人民幣1.64億元。相關方案符合企業會計準則等相關規定，公允反映公司的資產價值和財務狀況。

證券時報報導，中國國航去年營收人民幣695.04億元，年降48.96%；虧損人民幣144億元（約新台幣619億元），公司上年同期獲利人民幣64億元。

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