航空慘淡！南方航空、中國國航去年虧466億、619億

狗不理集團董事長張彥森說：「老字號最怕的就是與現代人的消費模式和消費習慣脫節，尤其現在各類『網紅』『爆款』當道，你只講究產品工藝，不考慮與時俱進是不行的，今年將線上、線下多通路提高銷售規模，加快研發新產品滿足各類不同消費群體。」

2021-03-30 19:48