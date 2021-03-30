比亞迪去年淨利增長1.6倍 預告今年首季再勁增近八成

股神巴菲特青睞的大陸電動汽車製造商比亞迪去年淨利年增1.6倍，公司預告今年第1季淨利將年增77.6%至166.4%。

第一財經報導，雖然比亞迪去年新能源汽車銷量下滑，但由於產業多元化，公司淨利依然有較快增長。比亞迪29日晚間發布的2020年度業績報告顯示，公司期內營收為人民幣1,565.98億元，年增22.6%；淨利42.34億元，年增162.3%。

比亞迪發布的今年第1季業績預告，預計淨利為人民幣2至3億元，比去年同期上升77.6%至166.4%。公司指出，因大陸經濟發展穩中有進，新能源汽車延續較好的發展態勢，全新旗艦車型持續熱銷。

中汽協數據顯示，2020年大陸國內新能源汽車產銷量逆勢增長，全年產銷分別為136.6萬輛和136.7萬輛，年增7.5%和10.9%。在新能源汽車全面發展的浪潮下，隨著疫情得到控制，新能源汽車產銷更是創歷史新高。

但由於競爭加劇，比亞迪新能源汽車在2020年的銷量卻有所下降，年減17.4%，因此拖累比亞迪去年整體汽車銷量下降7.5%至42.7萬輛。不過，從去年下半年開始，比亞迪的新能源汽車逐漸走出低谷，尤其是旗艦車型漢上市後，連續多個月銷量破萬，這款中高級新車不僅提升銷量，還助推品牌向上。

據比亞迪產銷快報，公司今年1至2月累計新能源汽車銷量為約3.05萬輛，年增207.3%。不過隨著競爭加劇，比亞迪的新能源汽車銷量在今年2月已經被上汽通用五菱和特斯拉超越。

比亞迪方面表示，未來將繼續開拓汽車電子、智慧硬體產品等領域的發展機會，同時繼續開拓其他OEM客戶，推動集團手機組件及組裝業務的長遠發展。另外，隨著太陽能行業進入平價上網新周期，公司預計太陽能行業將逐步復甦。

華安證券最新研報給予比亞迪買入評級，指公司全年業績符合預期；中信證券預計比亞迪半導體將於今年內申報上市，公司中性化戰略穩步推進，維持買入評級；野村也預期，比亞迪將繼續保持強勁增長潛力，維持買入評級。