A股再現土豪式分紅！江鈴汽車創汽車股分紅第一紀錄

A股再現土豪式分紅！江鈴汽車去年淨賺人民幣5.5億元，卻給股東分紅30億元，創下汽車股分紅第一的紀錄，公司股價再度漲停。

江鈴汽車29日晚間披露年報，公司2020年營收為人民幣330.96億元，年增13.4%；淨利5.5億元，年增272.6%。

相比淨利增長超過2倍，更吸引人注意的是江鈴汽車的分紅方案。按計畫，江鈴汽車每10股派送人民幣34.76元現金股息，按2020年12月31日總股本計算，共計提分紅超過人民幣30億元。

這也是繼方大特鋼、四方股份、中國神華之後，A股再現大手筆分紅。更創下汽車股分紅第一的紀錄。

江鈴汽車30日股價收人民幣27.9元，上漲10%，已連續兩天漲停。

江鈴汽車分紅比率高達544.9%，分紅金額達去年利潤的近5.5倍，在目前汽車行業並不算好的大環境下，江鈴汽車何以敢如此大手筆分紅？

「土豪」般的分紅計畫讓網友直呼想不通。有網友提及，這是何等高尚的情操？還有網友指出，明顯有問題、大股東賺的多呀！也有網友反駁稱，分多了不好，不分也不好，你們到底要怎麼樣？

江鈴汽車對此解釋稱，公司對今年的增長抱有信心，公司計畫今年銷售整車40萬輛，營收約人民幣400億元，分別較去年增長21%、21%。此外，公司目前資產負債率處於行業較低水準，截至去年12月31日的現金餘額為人民幣111.2億元，現金儲備較為充裕，且未來一個時期整體營運現金流仍然能夠保持強健。

據證券時報計算，江鈴汽車第一大股東南昌市江鈴投資有限公司將獲得分紅人民幣12.3億元，第二大股東福特汽車將可以獲得分紅9.6億元。

近年來，大陸官方提倡上市公司進行現金分紅。粵開證券指出，在年報披露期內，上市公司宣布分紅計畫，表明公司業績較為穩健，整體資金面向好，流動資金充裕，能夠定期給投資人一定的現金紅利。對投資人來說，分紅穩定的上市公司可以增強未來收益的信心，進而獲得更多青睞。