全球瘋搶貨櫃！中集集團：高價將延續到9月

疫情影響下，全球貨櫃船運市場因為缺櫃缺艙嚴重，導致運價狂漲。中集集團董事長麥伯良今（30）日在2020年業績發布會上稱，中集的集裝箱訂單滿滿，雖然需求趨向緩和，但仍緊張，預計高價會延續到9月甚至到11月。

同花順財經報導，麥伯良表示，目前全行業滿月約40多萬TEU（20呎標準貨櫃）產能，中集月均約20萬TEU；箱價處於歷史高位，預計今年不會大幅下調。另外原材料的價格也在漲，產品的價格應該會高於原材料的漲幅，所以今年的毛利應該會比去年高。

網易財經報導，財報顯示，中集集團去年營收人民幣941.5億元，年增9.7%；獲利人民幣53.5億元，年增246.8%；每股收益人民幣1.41元，年增281%。

2020年新冠疫情爆發，一度使大陸出口金額在2月年降40.6%，其後疫情形勢明朗、海外疫情加速擴張，大陸出口快速增長，外貿持續回穩多方利多，2020年中集集團貨櫃業務獲利大幅上漲，尤其是在下半年量價齊升。

去年10月，深圳市資本運營集團入股中集，成為中集集團第一大股東，中集集團表示未來將借助新股東的力量為深圳建設貢獻更多力量，並幫助集團在「內循環為主，雙循環並行」發展道路上取得更大突破。