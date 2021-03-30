快訊

北捷用盆栽遮蓋「天龍國樓梯」 民眾：此地無銀三百兩

小米正式成立電動車業務！十年要投逾2800億 雷軍掌舵

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
小米集團智慧電動汽車業務正式立項。（圖／取自澎湃新聞）
小米集團智慧電動汽車業務正式立項。（圖／取自澎湃新聞）

小米集團30日發布公告，智慧電動汽車業務立項，公告顯示，董事會正式批准智慧電動汽車業務立項，擬成立一家全資子公司，負責智慧電動汽車業務，首期投資人民幣100億（約新台幣440億），預計未來10年投資額100億美元（約新台幣2878億），小米集團董事長兼執行長雷軍將兼任智慧電動汽車業務的執行長。

澎湃新聞報導，雷軍在個人微博表示：「小米董事會今天正式批准了這項決議：小米智能電動汽車項目正式立項，關於造車，今晚發布會上我會跟大家仔細說。」

30日晚間是小米春季新品發布會的下半場，原先預告的新品包括小米MIX手機和自研的澎湃晶片，而現在會上的主角即將變成小米的智慧電動汽車計畫。

小米表示，希望用高品質的智慧電動汽車，讓全球用戶享受無所不在的智慧生活。

之前有媒體報導，小米已確定造車，並視其為戰略級決策，不過具體形式和路徑還未確定，或許仍有變數。一名知情人士指出，小米造車可能將由雷軍親自帶隊。

小米表示，本集團一直關注電動汽車生態的發展，並就相關行業態勢進行持續評估及研究，本集團就電動汽車製造業務的研究還沒有到正式立項階段。

此次在小米正式發布電動汽車項目立項公告前，已經有外媒報導了相關消息，彭博社報導，小米將汽車組裝業務外包給合約製造商，報導稱，小米沒有計畫選擇「老牌」汽車製造商。

電動汽車

延伸閱讀

小米宣布進軍電動車產業 未來10年投資100億美元

小米去年營收累積達人民幣2458.7億元 手機全球累積出貨量超過1.46億支

相關新聞

小米宣布進軍電動車產業 未來10年投資100億美元

小米集團30日在港交所公告，董事會正式批准智慧電動汽車業務立項，擬成立一家全資子公司，負責智慧電動汽車業務。首期投資為人...

大陸水泥行業漲聲不斷 有望延續到5月上旬

3月下旬以來，大陸全國多個基建陸續恢復開工，帶動水泥需求增長，多地水泥價格上調，整個行業漲聲一片。業界認為，上半年水泥價...

富時羅素確認將大陸國債納入旗艦指數

全球三大債券指數供應機構之一的富時羅素29日宣布，經過數月監測與審核後，決定自今年10月29日開始將大陸國債納入其富時世...

中央進駐騰訊展開反壟斷調查 阿里巴巴翻版？

自由亞洲電台報導，中國國家市場監督管理總局近期已對騰訊展開反壟斷調查。多位知情人士透露，中央巡視組人員上周開始進駐騰訊，...

陸億咖通科技與安謀中國推7奈米汽車晶片 由台積電生產

大陸汽車智慧化科技公司億咖通科技CEO沈子瑜表示，公司計畫最早在明年透過其與英國晶片設計商安謀中國（Arm China）...

電動車正熱！ 中國官媒批企業「紙上造車」亂象

中國電動車產業正蓬勃發展，但也出現不少亂象。官媒新華社近日一篇評論指恒大汽車「紙上造車」，一車未造市值卻已破兆；又批評一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。