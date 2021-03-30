小米正式成立電動車業務！十年要投逾2800億 雷軍掌舵

小米集團30日發布公告，智慧電動汽車業務立項，公告顯示，董事會正式批准智慧電動汽車業務立項，擬成立一家全資子公司，負責智慧電動汽車業務，首期投資人民幣100億（約新台幣440億），預計未來10年投資額100億美元（約新台幣2878億），小米集團董事長兼執行長雷軍將兼任智慧電動汽車業務的執行長。

澎湃新聞報導，雷軍在個人微博表示：「小米董事會今天正式批准了這項決議：小米智能電動汽車項目正式立項，關於造車，今晚發布會上我會跟大家仔細說。」

30日晚間是小米春季新品發布會的下半場，原先預告的新品包括小米MIX手機和自研的澎湃晶片，而現在會上的主角即將變成小米的智慧電動汽車計畫。

小米表示，希望用高品質的智慧電動汽車，讓全球用戶享受無所不在的智慧生活。

之前有媒體報導，小米已確定造車，並視其為戰略級決策，不過具體形式和路徑還未確定，或許仍有變數。一名知情人士指出，小米造車可能將由雷軍親自帶隊。

小米表示，本集團一直關注電動汽車生態的發展，並就相關行業態勢進行持續評估及研究，本集團就電動汽車製造業務的研究還沒有到正式立項階段。

此次在小米正式發布電動汽車項目立項公告前，已經有外媒報導了相關消息，彭博社報導，小米將汽車組裝業務外包給合約製造商，報導稱，小米沒有計畫選擇「老牌」汽車製造商。