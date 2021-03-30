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小米宣布進軍電動車產業 未來10年投資100億美元
小米集團30日在港交所公告，董事會正式批准智慧電動汽車業務立項，擬成立一家全資子公司，負責智慧電動汽車業務。首期投資為人民幣100億元，預計未來10年投資額100億美元。
公告還提到，本集團董事長雷軍，將兼任智慧電動汽車業務的首席執行官。
21世紀經濟報導，先前關於小米造車的傳聞不斷，2月19日有消息傳出小米已確定造車，並視其為戰略級決策，不過具體形式和路徑還未確定，或許仍有變數；甚至有知情人士表示，小米造車將由小米集團董事長雷軍親自帶隊。
隨後，小米集團回應表示，「等等看看，暫時沒有。」
2月21日晚間，小米集團發布自願性公告，澄清媒體關於進入電動汽車行業的報導，公告表示，「注意到近日若干媒體有關本集團擬進入電動汽車製造行業的報導，本集團一直關注電動汽車生態的發展，並就相關行業態勢進行持續評估及研究，本集團就電動汽車製造業務的研究還沒有到正式立項階段。」
3月26日，又有消息傳出，小米正在和長城汽車談判使用其工廠生產電動汽車。
對此，長城汽車副總裁傅小康表示不予置評，長期以來，長城汽車致力於聯合產業鏈相關方，打造基於產業互聯網、開放的生態平台，建立更加強大的生態圈，長城汽車歡迎所有相關產業的夥伴，共謀發展，共迎未來。
小米集團總辦副主任徐潔雲在微博回應：「完全扯淡的假新聞。」
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