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大陸水泥行業漲聲不斷 有望延續到5月上旬

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
大陸多個基建項目開工，工程對水泥的需求量增加，帶動水泥價格上漲。（新華社）
大陸多個基建項目開工，工程對水泥的需求量增加，帶動水泥價格上漲。（新華社）

3月下旬以來，大陸全國多個基建陸續恢復開工，帶動水泥需求增長，多地水泥價格上調，整個行業漲聲一片。業界認為，上半年水泥價格持續上行走勢有望延續到5月上旬。

證券日報報導，中國水泥網行情數據中心顯示，受需求帶動，近日浙江、江蘇、江西、福建、青海、甘肅等地水泥企業陸續發布漲價通知。其中，浙江地區啟動春節後第一輪普漲，漲幅在每噸人民幣20元至30元；西北地方漲幅較大，幅度在40元至65元；東北地區幅度在20元至30元。

業界分析人士認為，目前水泥價格的普漲主要受需求的拉動。長期來看，「碳達峰、碳中和」的逐步落實將壓縮水泥熟料產量，從而也會進一步推動水泥價格上漲。

看懂研究院高級研究員董翔表示，隨著氣溫回升，大陸全國多個基建項目開工，工程對水泥的需求量增加，帶動水泥價格上漲。

從2月以來，多個基建項目集中迎來「開工潮」。3月各地集中開工的重大項目更多，使水泥需求加速釋放。據數字水泥網統計顯示，3月22日至26日，大陸全國重點區域水泥企業平均出貨率為81%，比2月同期增加10個百分點。

尤其是長三角沿江水泥熟料價格超預期開啟第四輪上調，累計幅度達每噸人民幣100元，且絕對價格超過去年最高水準。

水泥網相關人員表示，從出貨率數據可以看出，水泥市場需求已正式進入傳統旺季，受此支撐，水泥價格上行趨勢明顯。隨著價格上漲，相關企業預計第1季水泥銷量呈現增長態勢。祁連山董事長脫利成在業績說明會上表示，預計今年第1季產品銷量、價格比去年同期均有所增加，預計銷量增幅在29%左右。

董翔認為，未來水泥價格主要跟隨季節性需求變化，價格短期還會上升。數字水泥網也認為，上半年水泥價格持續上行走勢有望延續到5月上旬。

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