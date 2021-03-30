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富時羅素確認將大陸國債納入旗艦指數

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
富時羅素確認將大陸國債納入旗艦指數。中新社資料照片
富時羅素確認將大陸國債納入旗艦指數。中新社資料照片

全球三大債券指數供應機構之一的富時羅素29日宣布，經過數月監測與審核後，決定自今年10月29日開始將大陸國債納入其富時世界國債指數。

富時羅素在網站公告指出，納入過程將分步驟在36個月內完成。完成後，大陸國債占富時世界國債指數的權重將達5.25%。

富時羅素首席執行官瓦卡斯•薩馬德在公告中，對大陸市場監管部門取得此一里程碑的成績表示祝賀。公告稱，此一決定反映了富時羅素對中國大陸市場改革巨大成就的肯定。

渣打銀行之前預計，大陸國債開始納入富時世界國債指數後一年內，大陸債市將有望獲得1,300億至1,560億美元的資金流入。

新華社報導，大陸債券已先後納入彭博巴克萊全球綜合指數和摩根大通全球新興市場政府債券指數。加上富時世界國債指數，大陸債券將集齊全球三大主流債券指數。

新興市場 債市

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