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陸億咖通科技與安謀中國推7奈米汽車晶片 由台積電生產

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
億咖通科技計畫最早在明年透過其與英國晶片設計商安謀中國（Arm China）的合資公司提供7奈米晶片產品。（微博圖片）
億咖通科技計畫最早在明年透過其與英國晶片設計商安謀中國（Arm China）的合資公司提供7奈米晶片產品。（微博圖片）

大陸汽車智慧化科技公司億咖通科技CEO沈子瑜表示，公司計畫最早在明年透過其與英國晶片設計商安謀中國（Arm China）的合資公司提供7奈米晶片產品，將由台積電製造這些晶片。

路透報導，億咖通科技由沈子瑜與吉利汽車董事長李書福於2016年共同創立，聚焦車載晶片、高精度地圖和智慧汽車等技術產品，該公司還獲得了來自大陸網路搜尋巨擘百度的投資。

沈子瑜是美國通用汽車的前高管，他指出，億咖通科技與安謀中國的合資公司芯擎科技（Siengine），將在明年年底或2023年初開始提供新的晶片產品，將由台積電製造這些晶片。

億咖通科技的客戶包括吉利集團擁有或與之相關的品牌，例如，蓮花汽車（Lotus）、領克（Lynk & Co）、極星（Polestar）、Smart和富豪汽車（Volvo），沈子瑜表示，億咖通科技也在與其他汽車製造商洽談商業合作。

台積電 百度 品牌

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