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聞泰科技收購歐菲光蘋果業務 有望加入蘋果供應鏈

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
大陸觸控大廠歐菲光。（取自公司官網）
大陸觸控大廠歐菲光。（取自公司官網）

A股上市公司聞泰科技29日晚間發布公告，擬斥資人民幣24.2億元（約新台幣104億元）完成對歐菲光特定客戶攝影鏡頭業務的收購。

對於聞泰科技收購歐菲光特定客戶相關資產後，是否可以立即加入蘋果供應鏈？聞泰內部人士對第一財經表示，對於蘋果業務，需要重新認證，完成資產交割後聞泰會申請，再進行認證。

根據歐菲光17日披露，近日收到境外特定客戶的通知，特定客戶計畫終止與歐菲光及其子公司的採購關係， 後續歐菲光將不再從特定客戶取得現有業務訂單。這裡指的特定客戶，就是蘋果公司。

報導指，人民幣24.2億元收購案包括廣州得爾塔100%股權（前攝）和江西晶潤特定客戶設備（後攝），實際控制人變更後，將消除與海外特定客戶的合作障礙。合理預估重新恢復取得海外特定客戶訂單時間，為完成股權交割後4個月內。

市場分析，按照蘋果供應鏈運作方式，供應鏈之間的兼併重組都是蘋果推動的，如果沒有大的變動，聞泰科技借此加入蘋果供應鏈的機率非常大。

聞泰科技稱，公司為進一步向產業鏈上游延伸，躋身攝像頭模組業務的主流供應商陣營，促進公司業績長期可持續增長。目標資產主營業務為生產和銷售微型攝像頭及相關組件，資產營運效率較高、技術研發能力相對突出，擁有專業、高效的技術研發團隊。

公司稱，本次交易完成後，公司將進一步拓寬業務版圖，形成完整產業鏈，從而更好的抓住5G、IoT、智慧電動汽車領域需求快速增長的發展機遇，促進公司業績長期可持續增長。

一位TMT分析師指出，聞泰科技之前的通信業務處於產業鏈中游，在收購歐菲光的攝像模組業務後，聞泰科技進一步向產業鏈上游延伸，進行產業垂直領域的布局和整合，形成直接與立訊精密、富士康等蘋果供應商正面競爭的實力。

這位分析師還表示，收購完成後，歐菲光有望提升現金流水平，換取的現金對公司專注開展光學影像業務、觸控業務是有幫助的。而歐菲光將大客戶攝像頭模組剝離後，有望提升光學鏡頭業務的毛利。

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