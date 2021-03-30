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陸人社部：延遲退休不會「一步到位」 將採漸進式改革

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸人社部專家表示，大陸延遲退休改革不會「一步到位」。（圖／取自第一財經）
大陸人社部專家表示，大陸延遲退休改革不會「一步到位」。（圖／取自第一財經）

大陸人社部專家接受人民日報採訪時表示，大陸延遲退休改革不會「一步到位」，而是採取漸進式改革，用較小的幅度逐步實施到位，每年延遲幾個月或每幾個月延遲一個月，節奏整體平緩。

人民日報30日援引大陸勞動和社會保障科學研究院院長金維剛報導時指出，延遲退休彈性實施，不會搞「一刀切」，不是規定每個人必須達到延遲後的法定退休年齡才能退休，而是要增加個人自主選擇提前退休的空間。

他說，大陸勞動年齡人口數從2012年起開始出現下降，年均減少在300萬人以上，且減少幅度在加大。如果延遲退休政策適時適度推進，開發利用好規模日益龐大的老年人力資源，將在一定程度上提高勞動參與率，改善資本和勞動力配置狀況。

他舉例，改革前期，臨近退休的人，只會延遲一個月或幾個月，對個人工作、生活的影響不會太大；對於年輕一些的勞動者，延長的幅度雖然大一些，但距離退休的時間較長，是10年、20年後的事情，那時候的社會環境、生活水準和人們的健康狀況、心理狀態等都會發生很多變化，個人也有比較多的時間來調整和適應。

金維剛更表示，分類推進，意味著大陸延遲退休不是「齊步走」，而是要與現行退休政策平穩銜接，實施延遲退休改革將區分不同族群，採取適當的節奏，穩步推進、逐步到位。而對於現有不同職業、地區、崗位存在的一些政策差異，改革後也會保持政策延續性，確保政策調整前後有序銜接，平穩過渡。

大陸「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要指出，延遲法定退休年齡主要是基於四個方面的考慮，即人均預期壽命提高、人口老齡化趨勢加快、受教育年限增加、勞動力結構變化。

大陸人社部副部長游鈞之前表示，正研究延遲退休的具體改革方案，會廣泛聽取各方意見，確保方案科學可行平穩實施。

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