小米新自研手機晶片今亮相

原本將在昨（29）日晚間小米春季發布會上，公布小米新一代手機自研晶片─澎湃，卻因為小米董事長雷軍感冒，而臨時改成今（30）日晚間登場。

小米昨晚舉行小米春季發表會，會中公布新手機小米11 Pro定價人民幣4,999元，小米11 Ultra定價人民幣5,999元。

另外，雷軍30日還會對外透露未來十年小米的新方向，可以說吊足大家胃口。

驅動之家報導，小米MIX新品、新澎湃晶片、小米筆電Pro以及米家空調等智慧家電產品，將會在30日登場。

就目前網路流傳的消息來看，新一代澎湃晶片並非SoC（單晶片系統），而是一顆自研ISP影像處理器，用於增強影像功能。

有博主表示，小米之所以會選擇走這條路線，是因為高通的ISP晶片一年只能更新一次，根本沒有辦法滿足小米的需求，所以此次小米才推出了自己的ISP晶片。

英才雜誌報導，「手機x AIoT」是小米的核心戰略，因此，小米在半導體方面的投資主要向著手機和物聯網上游產業鏈延伸。

從2020年開始，小米旗下湖北小米長江產業基金（簡稱「小米產業基金」）接連出手，目前所投資的半導體公司，涵蓋射頻前端、藍牙耳機晶片、電源管理晶片、圖像感測器、半導體材料等多個細分領域。

憑藉小米獨特的生態優勢，小米產業基金一直是晶片行業難以忽視的一股投資力量，然而隨著越來越多的狂熱資金湧入這個行業，小米加快在半導體行業的布局。

根據各機構公布的2020年第3季全球手機銷量情況，小米銷量大增，直接將蘋果擠出前三，但是在排名前四名手機廠商中，蘋果、三星、華為均具自主研發晶片能力，小米在晶片方面相對薄弱。

早在2017年小米也曾自研手機晶片，不過研發的澎湃S1、S2的手機處理器並不理想，儘管自研晶片遇挫，但晶片產業投資卻收穫頗豐。

已經在科創板上市的樂鑫科技、晶晨股份、還有芯原微背後都有小米的身影。2017年，小米成立了湖北小米長江產業基金，規模約人民幣120億元，用於支援小米及小米生態鏈企業的業務拓展，主要投資半導體與智慧製造等相關產業。

根據企查查數據，小米產業基金已投資半導體相關公司達35家，其中恒玄科技已於2020年12月上市，格科微、翱捷科技也已申報科創板上市。