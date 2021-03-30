小米新自研手機晶片今亮相

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

原本將在昨（29）日晚間小米春季發布會上，公布小米新一代手機自研晶片─澎湃，卻因為小米董事長雷軍感冒，而臨時改成今（30）日晚間登場。

小米昨晚舉行小米春季發表會，會中公布新手機小米11 Pro定價人民幣4,999元，小米11 Ultra定價人民幣5,999元。

另外，雷軍30日還會對外透露未來十年小米的新方向，可以說吊足大家胃口。

驅動之家報導，小米MIX新品、新澎湃晶片、小米筆電Pro以及米家空調等智慧家電產品，將會在30日登場。

就目前網路流傳的消息來看，新一代澎湃晶片並非SoC（單晶片系統），而是一顆自研ISP影像處理器，用於增強影像功能。

有博主表示，小米之所以會選擇走這條路線，是因為高通的ISP晶片一年只能更新一次，根本沒有辦法滿足小米的需求，所以此次小米才推出了自己的ISP晶片。

英才雜誌報導，「手機x AIoT」是小米的核心戰略，因此，小米在半導體方面的投資主要向著手機和物聯網上游產業鏈延伸。

從2020年開始，小米旗下湖北小米長江產業基金（簡稱「小米產業基金」）接連出手，目前所投資的半導體公司，涵蓋射頻前端、藍牙耳機晶片、電源管理晶片、圖像感測器、半導體材料等多個細分領域。

憑藉小米獨特的生態優勢，小米產業基金一直是晶片行業難以忽視的一股投資力量，然而隨著越來越多的狂熱資金湧入這個行業，小米加快在半導體行業的布局。

根據各機構公布的2020年第3季全球手機銷量情況，小米銷量大增，直接將蘋果擠出前三，但是在排名前四名手機廠商中，蘋果、三星、華為均具自主研發晶片能力，小米在晶片方面相對薄弱。

早在2017年小米也曾自研手機晶片，不過研發的澎湃S1、S2的手機處理器並不理想，儘管自研晶片遇挫，但晶片產業投資卻收穫頗豐。

已經在科創板上市的樂鑫科技、晶晨股份、還有芯原微背後都有小米的身影。2017年，小米成立了湖北小米長江產業基金，規模約人民幣120億元，用於支援小米及小米生態鏈企業的業務拓展，主要投資半導體與智慧製造等相關產業。

根據企查查數據，小米產業基金已投資半導體相關公司達35家，其中恒玄科技已於2020年12月上市，格科微、翱捷科技也已申報科創板上市。

半導體 人民幣 物聯網

延伸閱讀

華為、小米等手機應用商店 暫停下載Nike、Adidas等App

小米「生生不息」發表會將公布眾多新品 但螢幕可凹折手機僅先在中國銷售

電動車真這麼好賺？傳小米也要跨足電動車產業！

「我心依然澎湃」 小米證實將公布全新自行研發晶片產品

相關新聞

大陸顏值經濟 明年估3000億

中國大陸醫療美容的流行趨勢愈加明顯，醫美行業在2015年到2019年間維持29%的高速增長，明顯高於8%的世界平均水平。...

大陸挺半導體產業 加碼退稅政策

大陸加碼半導體退稅政策，追溯從去年7月27日至2030年12月底半導體企業和相關軟體企業免收進口關稅，包括財政部等共三部...

推動珠海3市發展 廣東公布3意見

廣東省政府29日公布三份意見，分別支持珠海建設「新時代中國特色社會主義現代化國際化經濟特區」、支持汕頭建設「新時代中國特...

北京租房回暖 3月成交量漲破6成

貝殼研究院29日發布數據顯示，今年一季度，北京租房市場回歸常態化水平，各區租金穩中有升，換租、新增需求增加，推動市場熱度...

套路貸年息5214% 逼債害死89人

大陸「全國掃黑辦」與中央廣播電視總台聯合製作的專題節目近日披露，甘肅蘭州2019年偵破的一宗特大「套路貸」案，受害者竟超...

長賜輪效應 中歐班列洽詢倍增

蘇伊士運河因長榮「長賜輪」擱淺，已堵塞長達一周時間，但卻意外為大陸近年力推的「中歐班列」創造機會。據央視新聞報導，大陸一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。