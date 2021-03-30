B站港股上市 跌破發行價

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

大陸影音平台嗶哩嗶哩（簡稱B站）昨（29）日在香港第二上市，受到大陸中概股跌跌不休影響，B站上市首日就跌破發行價港幣808元，盤中跌幅一度擴大至6%，最終收在港幣800元，下跌0.9%。

針對股價跌破發行價一事，B站董事長陳睿說，資本市場大形勢比較差，應該算是黑天鵝事件，相信未來公司會證明價值，今天有一種 Yesterday Once More（昨日重現）的感覺，因為當年公司在美股上市的時候也跌破發行價。

據了解，B站三年前在美股那斯達克上市，如今股價已是發行價近十倍。

華爾街見聞報導，B站在港股上市募資港幣200億元。其中針對散戶的發行價最高達到港幣988元，比上周五在美股的收盤價97.08美元溢價31%，讓外界原本看好B站在香港第二上市會有蜜月行情。

沒想到美國證券交易委員會（SEC）要求嚴審外國企業，將不合規定的企業強迫下市，劍指陸企，導致中概股重挫。中概股在上周五多檔個股大跌，嗶哩嗶哩則在盤中大幅震盪，雖然最終上漲1.5%，但在近30個交易日內，嗶哩嗶哩股價累積下跌約 35%。

陳睿昨天在上市儀式表示，B站回到香港上市，回到屬於大陸的資本市場，他始終相信，視頻化是一個巨大的浪潮，是必然趨勢，會成為互聯網主流，今天是B站里程碑，也是一個新起點。

根據B站公布的最新財報，B站上市至今依舊沒有賺錢。2020財年，B站營收人民幣120億元，年增77%；虧損人民幣31億元，2019年為虧損人民幣13億元，虧損幅度翻了一倍多。

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