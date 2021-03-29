因應中美科技戰 陸科技部預算大增主攻基礎研究

大陸多個部門日前公開2021年度預算。大陸科技部、國家自然科學基金委員會的一般公共預算支出表中，科學技術支出均有大幅增長。其中，基礎研究投入增長占比最大。

據前瞻網，大陸國家自然科學基金委的一般公共預算支出表中「科學技術支出」科目下，只有「基礎研究」一項，占一般公共預算支出的99%以上。基金委解釋，增長的主要原因是自然科學基金項目支出、大陸國家傑出青年科學基金項目有所增加。

而大陸科技部的一般公共預算指出顯示，科學技術支出的2021年初預算為538億餘元人民幣，比2020年執行數增加12.42%。其中科技條件與服務支出2021年初預算比2020年增長115.86%，主要是科技基礎資源調查等有關任務預算增加。

其次，基礎研究方面的支出規模較大，2021年預算數為76.9億元，占部門支出總額的14.23%，比2020年增64.58%，主要用於大陸國家級科技創新基地等方面支出。

「十四五」期間，大陸基礎研究經費投入占研發經費投入比重有望達到8%左右。 2019年這一比重首次突破6%，達到1336億元。大陸科技部基礎研究司司長葉玉江說，增加中國大陸基礎研究方面的投入，一是中央財政持續加大投入，二是引導企業和社會力量增加對基礎研究的投入。

大陸科技部部長王志剛在不久前結束的大陸全國兩會上曾表示，「基礎研究是科技創新的總開關，是源頭。實現科技自立自強，基礎創新能力必須過硬。」